«شوجو» سيارة للأطفال بمستشفيات أمريكا.. السعادة تسرّع العلاج «صور»

ابتكر مصنع سيارات ياباني سيارة أُطلق عليها اسم «شوجو» وتعمل بالطاقة الكهربائية بالكامل، وتم تصميمها للإطفال بشكل يمنحهم طاقة إيجابية، حيث تعد المستشفيات أماكن مخيفة للأطفال وعائلاتهم، ويأمل أحدث ابتكارات هوندا في تخفيف هذا التوتر.

وتم استخدام نموذج السيارة «شوجو» بالفعل في مستشفى Children's Health Orange County في ولاية كاليفورنيا، ما يمنح الأطفال بديلاً عن التحرك والدفع من خلال الكراسي المتحركة للوصول وإنهاء مواعيدهم واختباراتهم المختلفة.

حسب ما ذكره موقع «Motor1» في تقريره، صممت شوجو لتناسب الأطفال بسهولة عن طريق إلغاء الأبواب والسقف، ووجود موضع جلوس مركزي مع وظيفة التوقف والانطلاق على عجلة القيادة لسهولة الوصول إليها، يمكن للسيارة أن تصل إلى سرعة 5 أميال في الساعة، فيما يتحكم مقدم الرعاية أو الممرضة في السرعة.

وتتضمن السيارة مكانًا لإحضار الطفل لعبته المفضلة في الجزء الأمامي ويمكن تخصيصها بلوحة ترخيص في الخلف، وهناك حاملات أكواب، وآلة تنبيه بأصوات مختلفة، وأسطح يمكن تنظيفها بسهولة.

وحسب التقرير، قال راندال سموك مصمم السيارة: "تم تصميم كل عنصر من عناصر السيارة الصغيرة ليلائم الاحتياجات المختلفة للأطفال الصغار، مما يسهل الدخول والخروج قدر الإمكان، والقيادة بسهولة، ولجعل التجربة بأكملها أكثر سعادة".