هوندا تعلن موعد بدء وصول سيارة «باسبورت 2022» للوكلاء

أعلنت شركة هوندا عن بدء وصول باسبورت 2022 إلى الوكلاء هذا شهرين بتصميم خارجي جديد متين يعكس بشكل أفضل قدراته الحقيقية على الطرق الوعرة وميزات قياسية أكثر من أي وقت مضى، مستوحاة من روح الاستكشاف.

وتأتي السيارة معبأة بالمعدات القياسية، مثل المقاعد الجلدية، وفتحة السقف الكهربائية بلمسة واحدة، والعجلات المعدنية مقاس 20 بوصة.

وتتميز باسبورت الجديدة بنظام الدفع الرباعي القياسي i-VTM4 المتجه لعزم الدوران، ولمسات التصميم الفريدة، ونظام الملاحة.

يتميز المصد الخلفي المعاد تصميمه والأكثر عدوانية بفتحات لمنافذ العادم المزدوجة الأكبر حجمًا، ويعكس المظهر الجديد القوي لـ باسبورت بشكل أفضل القدرات القوية لبنيتها القوية.

قدرات السيارة: محرك بقوة 280 حصانا

وتحتوي على محرك V6 القياسي سعة 3.5 لترًا بقوة 280 حصانًا، وناقل الحركة الأوتوماتيكي بـ9 سرعات، ومتوفر i-VTM4 الرائد في فئته والذي يعمل على توجيه جميع عزم الدوران نظام الدفع بالعجلة.

وتشمل قائمة الميزات القياسية الموسعة في باسبورت 2022 بمقاعد أمامية قابلة للتدفئة كهربائياً، ونظام صوتي بشاشة مقاس 8 بوصات، مع توافق مع أبل كار بلاي وأنرويد أوتو.

تقنيات جديدة للسلامة والمساعدة للسائق

وتعتمد السيارة على مجموعة Honda Sensing من تقنيات السلامة والمساعدة للسائق، وتشتمل نظام Honda Sensing على نظام فرامل تخفيف الاصطدام، مع نظام التحذير من الاصطدام الأمامي، ونظام المساعدة في الحفاظ على المسار، ونظام التخفيف من مغادرة الطريق، مع نظام تحذير مغادرة المسار، ونظام التحكم التكيفي في ثبات السرعة.

والجديد لجميع فئات سيارة باسبورت 2022 هو تذكير بالمقعد الخلفي وتذكير بحزام المقعد الخلفي كتجهيزات قياسية.