هوندا تطور نظام مراقبة حالة الطريق لتعزيز السلامة

أعلنت شركة هوندا العالمية، تطوير نظام مراقبة حالة الطريق، الذي يستخدم تكنولوجيا المركبات، لتقييم حالة الطريق في محاولة لاكتشاف المخاطر المحتملة.

وبحسب باريتوش كيلكار، العالم في معهد هوندا للأبحاث في الولايات المتحدة الأمريكية، ورئيس مشروع نظام مراقبة حالة الطريق، قال إنه من خلال نظام الإبلاغ عن حالة الطريق الذي تم إنشاؤه بواسطة السيارة، تأمل شركة هوندا في مساعدة مشغلي الطرق، على مراقبة ظروف وضع علامات على الممرات بطريقة أكثر كفاءة وفعالية، من حيث التكلفة، ما يساعد على تحقيق مفهوم هوندا «السلامة للجميع».

تقييم نظام يستخدم إحداثيات ومستشعرات GPS

ويُجري معهد أبحاث هوندا، برنامجًا تجريبيًا لتقييم نظام يستخدم إحداثيات ومستشعرات GPS مثل الكاميرات، لجمع معلومات حالة الطريق في الوقت الفعلي، التي يمكن مشاركتها مع مشغلي الطرق.

وتتعاون هوندا مع وزارة النقل في أوهايو، وتخطط للبدء في توفير بيانات حالة الطريق في أوائل عام 2022، من سيارات هوندا المستخدمة كجزء من البرنامج التجريبي، للمساعدة في تعزيز كفاءة عملية صيانة الطرق.

معهد أبحاث هوندا

ويستكشف معهد أبحاث هوندا أيضًا، كيف يمكن للمركبات المتصلة الوصول إلى البيانات مجهولة المصدر لضبط إعدادات تصور نظام مساعدة السائق المتقدم لهوندا، وإذا لزم الأمر، قم بتحذير السائقين إذا كانت علامات المسار باهتة أو بحاجة إلى الإصلاح.

واختتم كيلكار: بأن الحفاظ على ظروف الطريق الجيدة، يساعد في الحفاظ على سلامة كل شخص على الطريق، وتتمتع بيانات الطرق عالية الدقة في الوقت الفعلي، التي يتم التقاطها من المركبات المتصلة بإمكانية تحسين عملية تحديد حالات الطرق الخطرة والإبلاغ عنها، وإصلاحها بسرعة أكبر.