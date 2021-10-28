هوندا تستعد لعرض سياراتها الجديدة في معرض «سيما 2021»

تعرض شركة «هوندا» المتخصصة في صناعة السيارات مساراتها المتنوعة للمتعة والأداء في معرض «سيما» لعام 2021 في لاس فيغاس، في الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر المقبل، حيث تعرض سبع سيارات، بما في ذلك ظهور سيارتي سباق «سيفيك سي» جديدتين بالكامل، وزوج من شاحنات هوندا الخفيفة القوية المخصصة.

وبناءً على الأداء المثير لسيارة سيفيك سي 2022 الجديدة كليًا، ستعرض شركة هوندا لتطوير الأداء HPD نموذجًا أوليًا من الجيل التالي من سيارة السباق سيفيك سي الجاهزة للاستخدام.

مواصفات النموذج الجديد لـ«هوندا»

وصُمم النموذج لمسابقة «Touring Car»، وسيتم عرضه جنبًا إلى جنب مع سيارة سباق «Team Honda Research West (THR-W) Civic Si» الجديدة.

وسيطلق تطوير أداء هوندا «HPD» النموذج الأولي لإصدار جديد جاهز للسباق من سيارة هوندا سيفيك سي 2022 الجديدة كليًا ، والتي تتميز بمحرك بشاحن توربيني وناقل حركة يدوي بـ 6 سرعات.

وتعتمد سيارة السباق «HPD Honda Civic Si»، التي تم إنشاؤها وتطويرها واختبارها داخليًا من قبل مهندسي «HPD»، على خبرة «HPD» في الإنتاج المكثف لهندسة سيارات السباق ومركبات السباق، بما في ذلك التطوير والنجاح المذهل للجيل العاشر من برنامج سيارات السباق «HPD Civic Si».

وتأسست «HPD» في عام 1993، وهي شركة هوندا الرسمية لرياضة السيارات في أمريكا الشمالية ومركز العمليات الفنية لبرامج سباقات هوندا عالية الأداء، مع منتجات تدعم مستويات متعددة من رياضة السيارات في سباقات الطرق الوعرة.

وتقدم هوندا مجموعة كاملة من السيارات النظيفة والآمنة والممتعة والمتصلة والتي تُباع من خلال أكثر من 1000 وكيل هوندا مستقلين في الولايات المتحدة.

وتتمتع هوندا بأعلى متوسط اقتصاد للوقود في الأسطول وأقل انبعاثات من ثاني أكسيد الكربون مقارنة بأي شركة كبرى لتصنيع السيارات في أمريكا، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA).