أسعار الليرة التركية أمام العملات العربية والأجنبية بعد ارتفاعها 25%

أنهت الليرة التركية رحلة التراجعات خلال الفترة الماضية، لتعاود الارتفاع مرة أخرى بنسبة 7% اليوم الثلاثاء 21 ديمسبر، وذلك بعد أن كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن خطة من شأنها أن تحافظ على الودائع بالعملة المحلية من تقلبات الأسواق.

خطة لإنقاذ مدخرات المواطنين

وقال الرئيس التركي، رجب أردوغان، في تصريحات، أمس الإثنين، إنه سيعتمد مجموعة من الإجراءات التي ستخفف من عبء العملة الضعيفة على الأتراك عبر إطلاق أداة مالية جديدة تتيح تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة، وفقاً لوكالة «الأناضول».

توفير بديل مالي للمواطنين

وأضاف «أردوغان»: «سنوفر بديلا ماليا جديدا لمواطنينا الراغبين في تبديد مخاوفهم الناجمة عن ارتفاع أسعار الصرف»، وتابع، أردوغان: «من الآن فصاعدا لن تبق هناك حاجة لتحويل مواطنينا مدخراتهم من الليرة إلى العملات الأجنبية، خشية ارتفاع أسعار الصرف».

الليرة ترتفع 25%

واستطاعات الليرة مع تلك الإجراءات والخطة التي أعلن عنها «أردوغان»، أن تسجل ارتفاعات قوية، عند 12 ليرة وهو أعلى ارتفاع سُجل في يوم واحد وأغلقت على ارتفاع بنسبة 25%.

وترصد الوطن في هذا التقرير أسعار الليرة التركية أمام بعض العملات العربية والعالمية، بعد تعافيها وارتفاعها بشكل قوي:

الليرة أمام الجنيه المصري

الجنيه المصري = 0.87 ليرة

- الليرة أمام الدرهم الإماراتي

الدرهم الإمارتي= 3.54 ليرة

- الليرة أمام الريال السعودي

الريال السعودي= 3.46 ليرة

- الليرة أمام الدينار الكويتي

الدينار الكويتي= 42.94 ليرة

- الليرة أمام الدينار البحريني

الدينار البحريني= 34.47 ليرة

- الليرة أمام الريال العماني

الريال العماني= 33.80 ليرة

- الليرة أمام الدينار الأردني

الدينار الأردني= 18.34 ليرة

- الليرة أمام الدولار الأمريكي

الدولار الأمريكي = 12.99 ليرة

- الليرة أمام اليورو

اليورو = 14.66 ليرة

- الليرة أمام الجنيه الاسترليني

الجنيه الاسترليني = 17.21 لبرة