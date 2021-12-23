«بابا نويل» يحتفل بالكريسماس باللعب مع الدلافين في الغردقة

تنوعت مظاهر الاحتفال بالكريسماس في محافظة البحر الأحمر هذا العام، حيث شهدت شواطئ الغردقة احتفالات السائحين برفقة مجموعة من الدلافين في أعماق البحر، في سعادة ولعب ومرح، حيث يحرص العديد من السائحين على قضاء إجازاتهم على شواطئ الغردقة، والاحتفال بأعياد الكريسماس تحت الماء، كما قام عدد من السائحين بارتداء زي «بابا نويل» الشهير، وحملوا أنابيب الأكسجين على ظهورهم، للغطس في قاع البحر، للاحتفال بأعياد الكريسماس تحت الماء.

احتفالات السائحين بالكريسماس تحت الماء بشواطئ الغردقة

وأكد «أحمد بيجو»، منظم رحلات بحرية بالغردقة، أن عدداً من السائحين الأجانب حرصوا على الاحتفال بالكريسماس تحت الماء، حيث ارتدوا زي «بابا نويل»، وغطسوا في أعماق البحر، للعب مع الدلافين، التي استجابت للسائحين، وشاركتهم الاحتفالات، وبدأت في مداعبتهم والرقص في سعادة ومرح، ابتهاجاً باللون الأحمر المميز لزي «بابا نويل».

وأضاف «بيجو»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن السائحين عبروا عن ساعدتهم وإعجابهم باحتفالات الكريسماس بالغردقة، لافتاً إلى أن فكرة الغطس تحت الماء هي فكرة جديدة للاحتفال بأعياد الكريسماس، نفذها عدد من السائحين، وتصادف وجود الدلافين تحت الماء، التي شاركتهم الاحتفالات وهي تتراقص عند رؤيتها للون الأحمر، في زي «بابا نويل»، الذي يرتديه السائحون.

الغردقة تستقبل آلاف السائحين للاحتفال بأعياد الكريسماس

وقال أسامة منير، رئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر، إن مظاهر احتفالات السائحين بالكريسماس هذا العام تشهد إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، لافتاً في تصريحاته لـ«الوطن»، إلى أن أكثر من 12 جنسية أجنبية تحتفل بأعياد الكريسماس في منتجعات وفنادق الغردقة، التي تضم أكثر من 150 فندقاً ومنتجعاً سياحياً، تتنوع بين ثلاثة وأربعة وخمسة نجوم.

وأضاف أن فنادق الغردقة استقبلت آلاف السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية، من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا والمجر وصربيا ومولدفا ومقدونيا وسويسرا وبولندا ورومانيا والتشيك وألمانيا وفرنسا وروسيا، لأول مرة عقب انقطاع دام أكثر من 6 سنوات.