ما أفضل لقاح فعال للوقاية من فيروس كورونا؟.. «الصحة» تجيب

استقبلت وزارة الصحة والسكان، عبر الخط الساخن للوزارة (105)، مجموعة التساؤلات المتعلقة بلقاحات كورونا، بالتزامن مع تجديد الوزارة بشكل مستمر على أهمية الحصول على اللقاح للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من تطعيم المستهدف، وهو 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، حيث طرح عدد من المواطنين سؤالا حول أفضل لقاح يمكن الحصول عليه للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

لقاحات كورونا فى مصر

وقالت الوزارة فى منشور توعوى لها، إنه لا يوجد لقاح أفضل من لقاح للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدة أن جميع لقاحات كورونا فعالة وآمنة ولا داعى للخوف أو القلق بشأن الحصول على اللقاحات، وهناك وفرة في جميع اللقاحات التى اعتمدتها منظمة الصحة العالمية في مصر، مؤكدة أن الدولة حرصة على توفير اللقاحات للمسافرين وجميع المواطنين.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن لقاحات كورونا فعالة أمام مختلف المتحورات التى تطرأ للفيروس، وقالت إن قلة فعالية اللقاحات تكون بنسبة مئوية، ولكن ما زالت اللقاحات تعمل على تخفيف الأعراض في حال الإصابة بالفيروس، وجعلها بسيطة ومتوسطة، بدلا من كونها شديدة الخطورة، وهى الأداة الرئيسية للنجاة من خطر الوفاة من الفيروس.

الصحة تؤكد رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بالمستشفيات

وأكدت وزارة الصحة والسكان، على استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى جميع المحافظات، لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية، كما جددت وزارة الصحة والسكان دعوتها للمواطنين بشأن أهمية الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعى والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي للفيروس.