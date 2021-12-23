«الخدمة الاجتماعية بحلوان» تنظم مبادرة «معمل جودتنا مصدر إشعاع لكليتنا»

نظمت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، مبادرة بعنوان «معمل جودتنا مصدر إشعاع لكليتنا»، شارك فيها أسرة أصدقاء الجودة بالكلية، تحت رعاية الدكتور ممدوح محمود مهدي، رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور زغلول عباس حسنين، عميد الكلية، الدكتور وجدي محمد بركات، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

تنشيط الدورات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان

ويشرف على المبادرة بحسب بيان، الدكتور وسام محمد إبراهيم، مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الخدمة الاجتماعية، المهندسين مروة ياسر، نائب مدير وحدة ضمان الجودة، حيث تهدف المبادرة إلى تفعيل دور معمل وحدة ضمان الجودة لتنشيط الدورات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وكوادر وحدة ضمان الجودة وطلاب مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا والجهاز الإداري.

وتعمل وحدة ضمان الجودة بكلية الخدمة الاجتماعية، على ترسيخ تطبيق نظام ضمان الجودة في أقسام ووحدات الكلية وفقا لمعايير الاعتماد لتصبح ممارسات يومية في عمليات الوحدة لضمان جودة الخدمات المقدمة للطلاب والخريجين، والخدمات المقدمة لأقسام الكلية وباقي شركائها داخل وخارج الكلية، حتى يتحقق رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم.

أهداف وحدة ضمان الجودة

ولتحقيق أهداف وحدة ضمان الجودة فإنها تلتزم بالتطوير والتحسين المستمر لمستويات الأداء من خلال التدريب المستمر، وتطوير الإجراءات باستخدام أفضل التقنية، كما تلتزم الوحدة بالمتابعة الفنية والإدارية، والمراجعة الدورية لأهداف الجودة لضمان فعالية تطبيق نظام إدارة الجودة بالكلية.