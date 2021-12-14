قائد كورال جامعة حلوان عن الغناء أمام الرئيس: حلم ربنا حققه لينا

قال الدكتور أحمد عواد، قائد كورال جامعة حلوان، الذي غنى أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر بها الكثير من المواهب، مناشدًا المسؤولين بمساعدته للوصول إلى الموهوبين، مشددًا على أن «الرئيس أنعم علينا أننا نعمل حفلة قدامه، والنهارده كنا في حلم وربنا حققه لينا، والأنشطة دي لو دخلت في كل بيت وفي كل جامعة ومدرسة، ده اللي هيصنع إنسان مصري يملك العالم».

آلية لاكتشاف المواهب

وأضاف «عواد» في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم»، المذاع على قناة «DMC» الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، اليوم الثلاثاء، أنه في كل جامعة يمكن اختيار مجموعة من الأساتذة المحترفين لاكتشاف المواهب، مشددًا على أن المواهب موجودة في الكليات، ولكن لا يجري استغلالها، مضيفا «على سبيل المثال هناك فتاة اسمها (كنزي) صوتها رائع، ويجب مساعدتها وهناك عشرات من الفتيات مثلها».

وتابع أنه يسعى في كل مكان لاكتشاف المواهب الشابة في مصر، مشيرًا إلى أهمية الموسيقى لأنه لا يوجد فن ومعه إرهاب وسرقة، إضافة إلى أن هناك مشكلة كبيرة في مسألة المهرجانات، ويجب أن تعود مصر للريادة في مسألة الموسيقى، والعالم العربي كله يجب أن يستمع إلى اللهجة المصرية من خلال الموسيقى والفن.

الرئيس يوجه بتعزيز الأنشطة داخل الجامعات

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع بـ المجلس الأعلى للجامعات اليوم، في مقر جامعة كفر الشيخ، وأكد خلال اللقاء، دعم الدولة الكامل لمنظومة الجامعات، تقديرا لدورها المهم، وإيمانا بأن التعليم الجامعي المتميز والمتطور، هو قاطرة التقدم التي تقود الأمم إلى مستقبل أفضل.

ووجه الرئيس بتطوير الأنشطة داخل الجامعات من أجل بناء شخصية الطلاب، وتعزيز الوعي والفهم الواقعي الصحيح لديهم تجاه التحديات والفرص في مصر، باعتبارها قضية محورية تستوجب التوعية المنتظمة.