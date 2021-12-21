رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض ملابس لطالبات المدينة الجامعية

افتتح الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة "معرض ملابس لطالبات المدينة الجامعية"التي نظمته الإدارة العامة للمدن الجامعية بجامعة حلوان بحضور الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، محمد نصر أمين عام الجامعة، الأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، الأستاذ خالد زكي مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية.

وعلى هامش المعرض تم عمل إحتفالية لطالبات المدن بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد 2022 قدم فيها طالبات المدينة الفقرات الفنية المتنوعة، حيث تلت الطالبة هايدى أحمد آيات من القرآن الكريم كما قدمت التواشيح الدينية، الطالبة هاجر محمد والتى قامت بالقاء أبيات من الشعر، وقد شاركت الطالبة زوات سعيد بفقرة فنية، وقدم فريق كورال الطالبات الذي يضم رويدا أحمد، أمنية عبد الباقي، ألاء محمد، إسراء حجازى أغنية وطنية.

الدكتور ممدوح مهدى .. أشاد بأداء طالبات المدن خلال الاحتفالية

ومن جانبه أشاد الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة بآداء الطالبات، معربا عن سعادته بيتواجده وسط شابات المدن وقال فى كلمتة لهن انتن أمل المستقبل، مؤكدا خلال كلمته أن فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى خلال اجتماعه بالمنتدى العالمى للتعليم العالى وفى المجلس الأعلي للجامعات اوصي بان تهتم الجامعات بالشباب المتميزين والمواهب المبدعة.

كما أوضح خلال كلمته أن ادارة الجامعة تحرص على تنظيم المعارض الخيرية.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام الجامعة بتعزيز روح الانتماء وتوفير كافة المتطلبات التي يحتاجها الطلاب والطالبات فى المجتمع الجامعى، وانطلاقا من المسئولية الاجتماعية التي تتبناها الجامعة، وتقديم منتجات بجودة عالية بالمجان.

ضم المعرض مجموعة من الملابس المتنوعة بابداعات وتصاميم جديدة ورائعة والتي تتميز بجودة عالية حيث يتم تقديمها للطالبات، بهدف تقديم كافة سبل الدعم والرعاية والمشاركة الاجتماعية لأقرانهم من الزميلات خلال فترة تواجدهم بالجامعة.