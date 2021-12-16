جامعة حلوان تمثل مصر في عضوية اللجنة الدولية لأخلاقيات السياحة

فازت الدكتورة ميادة بلال الأستاذ بكلية السياحة والفنادق ومدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان ورئيس الإدارة المركزية للتعاون الثقافي بوزارة التعليم العالي لعضوية اللجنة الدولية لأخلاقيات السياحة التابعة للأمم المتحدة للدورة الأربعة والعشرين 2021 اعتبارا من ديسمبر 2021 وحتى 2025.

وخاضت مصر المنافسة ضمن 156 دولة، إذ ترشح وزارة السياحة عن كل دولة ثلاثة مرشحين ،لاختيار أربعة أعضاء أساسيين وثلاثة احتياطيين على مستوى العالم للانضمام للتشكيل الحالي للجنة الدولية لأخلاقيات السياحة التابعة للأمم المتحدة، عن الدورة الـ24 لعام 2021، حتي الدورة الـ26 لعام 2025، وعقدت السكرتارية العامة لمنظمة السياحة العالمية اجتماعا بمقرها في مدريد لاختيار تشكيل اللجنة من بين المرشحين، إذ فازت الأستاذ الدكتور ميادة بلال بمقعد عضوية اللجنة الأساسي.

للجنة الدولية لأخلاقيات السياحة تتمتع باستقلالية خاصة

واللجنة الدولية لأخلاقيات السياحة ومقرها مدريد، تعد من أحد أهم اللجان التابعة للأمم والتي تتمتع باستقلالية خاصة.

وتتمثل مهام اللجنة في متابعة وتقييم تنفيذ الميثاق الأخلاقي العالمي للسياحة، ونشر الممارسات الخاصة به على المستوى الدولي، بما يعزز التطبيق الفعال لمؤشرات القيم الحاكمة لأخلاقيات السياحة.

رئيس جامعة حلوان: كوادر الجامعة سفراء لمصر وخبرات علمية مبدعة

ومن جانبه، هنأ الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، الدكتورة ميادة بلال على هذا التمثيل لمصر، مؤكدا أن الجامعة تضم كوادر علمية متميزة كل في مجاله وهم سفراء لمصر وجامعة حلوان في كافة المحافل التي يوجدون بها، مشيرًا إلى كونهم خبرات علمية وعملية مبدعة.

وأكدت الدكتورة ميادة بلال أن عضويتها في اللجنة الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة لأخلاقيات السياحة سوف تسهم في تعزيز الدور المصري الرائد في تفعيل الميثاق الأخلاقي العالمي للسياحة الدولية بما يضمن خدمة المجتمع الدولي من خلال القضايا المعنية بقطاع السياحة.