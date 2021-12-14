كورال جامعة حلوان بعد الغناء أمام الرئيس: «تحدينا الوقت ونجحنا»

عبر الدكتور أحمد عواد، قائد فريق كورال كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، عن سعادته بالغناء أمام الرئيس قائلا: «كنا في حلم والرئيس حققه لينا، وفخر لينا أننا نغني أمام الرئيس، وفخورين بإشادته بينا، وشكرنا وطلب إضافة فكرة النشاط في كل جامعات مصر، وأنه يتم تنمية المواهب دي ونديها الفرصة».

وأضاف «عواد»، خلال بث مباشر أجرته معه «الوطن»، اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الفريق كله مواهب وأنه فخور كونه أحد أعضائه، مشيرا إلى أن الاستعداد جاء في وقت قصير، لكن الفريق استعد جيدا وأبهر الرئيس ما جعله يطلب منهم العودة للغناء مرة أخرى.

يوستينا: إحنا كورال غربي وبنغني من غير موسيقى

فيما عبرت الطالبة يوستينا، عن سعادتها بلقاء الرئيس السيسي، قائلة: «الكورال بتاعنا كورال غربي، وبيشتغل من غير موسيقى وبنطلع أغاني جميلة، وعرفنا قبل اللقاء بـ4 أيام فقط، وجربنا واستعدينا بشكل جيد، بمساعدة الدكتورة هدى نصير، والدكتور أحمد عبدالقادر، والدكتور أحمد عواد، والحمدلله تدربنا كويس، وناس كفر الشيخ رحبوا بينا، وشعرت بالفخر خلال لقاء الرئيس، كان عندي رهبة، خاصة لما قالنا استنوا، لكنه فاجئنا بأنه بيشكرنا وحسينا أنه أب لينا وبيقدر المواهب».

بينما عبر الطالب مصطفى محمد، أحد أعضاء الفريق عن سعادته قائلا: «كلنا بنكمل بعض والفريق كله واحد واشتغلنا على نفسنا وتعبنا، وتحدينا الوقت وعملنا البروفات في وقت قصير، وقولنا لازم نطلع بشكل يليق بينا، وأول مرة أقابل الرئيس وكنت فخور بالمشاركة في حدث قوي، كنت مخضوض وقلقان لكن مبسوط وسعيد».

طلاب الكورال: «فخورون بالوقوف أمام السيسي

وأكدت الطالبة منى نبيل، الفرقة الثالثة كلية تربية موسيقية جامعة حلوان، على أن الفريق قام بتحضير الأغاني بالكلية: «كنا عاوزين نبسط الطلاب والحمدلله الرئيس أشاد بينا».

فيما أكدت دعاء سيد، على فخرها للوقوف أمام الرئيس: «حسينا بفرحة وفخر لأننا حصدنا نجاحا بعد تعب».

إسراء فضل ويوستينا نبيل، أكدتا على أنهما فخورتان بلقاء الرئيس وأن لكل منهما دوره خلال الفقرة الغنائية، وانهما شاركتا ببعض الأغاني على الرغم من تحضيرها في وقت قصير.