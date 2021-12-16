رئيس شعبة الجمارك يفوز بلقب شخصية 2021 الاقتصادية في استفتاء أممي

فاز أحمد عبد الواحد، رئيس شعبة الجمارك بالغرفة التجارية، بلقب الشخصية الاقتصادية الأولي لعام 2021 في استفتاء وكالة أنباء الأمم المتحدة، لمجهوداته الفائقة والمتميزة في القطاعات الاقتصادية بصفة عامة، والقطاع الجمركي علي وجه الخصوص.

شبة الجمارك: منظومة التسجيل المسبق للشحنات في صالح الاقتصاد المصري وتمنع دخول السلع الرديئة

وقال عبدالواحد في بيان، إنّ هناك جزءًا كبيرًا من البضائع المستوردة الواردة إلى مصر تدخل في صناعات متعددة، ومِن ثمَّ فمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI تؤثر مباشرة وبشكل إيجابي على منظومة الصناعة في مصر، في ظل منع دخول مستلزمات الإنتاج الرديئة، بما يسهم في تطوير المنظومة الصناعية، ويشجع الصناعة الوطنية.

وتابع أنّ منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI تصب في صالح الاقتصاد المصري، لما تتيحه من تيسيرات في التسجيل وتقليل زمن الإفراج الجمركي، مؤكدا أنّ تقليل المستندات المطلوبة للتسجيل من أهم مزايا ACI، فضلا عن تسهيلات وزارة المالية ومصلحة الجمارك التي يسّرت على المتعاملين مع الجمارك، خلال الفترة التجريبية الماضية، كما أنّ هناك تواصلًا فعَّالًا ومثمرًا بين مجتمع الأعمال ووزارة المالية منذ تولي الدكتور محمد معيط الحقبة الوزارية.

بصمات بارزة لـ«عبدالواحد»

يذكر أنّ أحمد عبدالواحد، له بصمات بارزة في نجاح منظومة ACI، وحث المصدرين بالخارج بالانضمام للمنظومة الجمركية وتذليل أي عقبات قد تواجههم، من خلال السفارات المصرية بالخارج والقنصليات والتمثيل التجاري وذلك بالتواصل معه شخصيًا، والتنسيق مع قيادات مصلحة الجمارك المصرية وشركة mts المنفذة للمشروع، إضافة لجهوده الجالية والملموسة في حل مشاكل المصدرين والمستخلصين والمتعاملين مع الجمارك من خلال اتحاد العام للغرف التجارية، ورؤساء الشعب التجارية وحل المشاكل المتعلقة بهم.