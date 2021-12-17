الخطوط الجوية التونسية تستأنف رحلاتها للقاهرة اعتبارا من الغد

تستأنف الخطوط الجوية التونسية، رحلاتها الجوية المباشرة إلى مطار القاهرة الدولي، رسميًا، اعتبارا من غد السبت، بعد فترة توقف، بسبب ظروف الجائحة الوبائية التي تشهدها دول العالم وتسببت في توقف حركة الطيران بين معظم النقاط الدولية.

وصول أولى الرحلات التونسية في العاشرة صباح الغد

ويستقبل مطار القاهرة أولى رحلات الخطوط التونسية، في العاشرة صباح غد السبت؛ لتغادر عائدة في الحادية عشر صباحا.

رحلتان أسبوعيا بين القاهرة وتونس

ومن المخطط أن تشغل الخطوط الجوية التونسية، رحلتين أسبوعيا إلى مطار القاهرة يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع، وسط اتخاذ كافة التدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.