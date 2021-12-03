جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة وساعات الذكية

أحبط رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة رضا أبو العزم مدير الإدارة، محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة والساعات الذكية بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وفي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط مصر للطيران رقم 982 القادمة من واشنطن، اشتبه هيثم أحمد عبد الحكم مأمور الجمرك في راكب مصري قادم من أمريكا ومتجه إلى أسوان ترانزيت برحلة داخلية رقم 282، فطلب منه جواز السفر وفتح الحقيبة التي يحملها فتبين وجود 29 هاتف محمول ماركة آيفون.

ضبط سماعتين وساعتي Apple Watch

وبالعرض على إبراهيم عامر مدير الحركة، كلف ياسر عبد المنعم من الأمن الجمركي بإحضار باقي الحقائب الأخرى وتفتيشها وتفتيش الراكب ذاتيا، فتبين وجود 2 سماعة و 2 ساعة Apple Watch.

وجرى جرد وتحريز المضبوطات بلجنة من هيثم الدمرداش وهيثم وعمرو عبد المنعم مدير الحركة .

تحرير محضر بالواقعة

وقرر رضا أبو العزم مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 203 لسنة 2021 بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .