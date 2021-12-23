إلغاء بطاقة التموين.. هذه هي الفئات المحرومة من البطاقات

يبحث العديد من المواطنين في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، عما يتردد بشأن إلغاء البطاقات التموينية، والفئات التي لا تستطيع إصدار بطاقات، وتستعرض «الوطن»، وفقا لما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية، تفاصيل حالات إلغاء بطاقة التموين نهائياً والفئات المحرومة من الحصول على بطاقات التموين.

بالتفاصيل.. حالات إلغاء بطاقة التموين

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن حذف أصحاب البطاقات التموينية يتم إذا تم إثبات أي تزوير خلال أي بيان من ضمن بيانات البطاقة عند استخدام المواطن لموقع «دعم مصر»، من أجل الحصول على الخدمات التموينية إلكترونياً، حيث تتم اتخاذ الإجراءات التالية:

1 - إلغاء البطاقة بشكل نهائي.

2- المساءلة القانونية للشخص بسبب إدلائه ببيانات خاطئة في المستندات الرسمية.

الفئات المحرومة من بطاقات التموين

وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية الفئات المحرومة من الحصول على بطاقات التموين، لأن تلك الفئات يتم اعتبارها من شريحة المواطنين غير المستحقين لبطاقات التموين، وهم كالتالي:

1 - أصحاب المهن والأعمال.

2 - جميع أصحاب السيارات الفارهة.

3 - من تبلغ قيمة ضرائبه 100 ألف جنيه فأكثر.

4 - من يمتلك شركات أو مؤسسات تتعدى قيمتها 10 ملايين جنيه.

5 - من يمتلك سيارات موديل 2014 أو أعلى.

6 - من يتولى مناصب رفيعة وعالية في البلاد.

7 - من يمتلك أراضي زراعية.. 10 أفدنة فأكثر.

8 - الأسر التي تدفع المصروفات الدراسية التي يتعدى متوسط ما تدفعه لجميع الأطفال 20 ألف جنيه.

9 - من يسدد من المواطنين ضريبة القيمة المضافة.

10 - أي مواطن تتعدى فاتورة الكهرباء لديه 650 كيلو وات كاستهلاك، وهذا يعني تعدي فاتورة الكهرباء الخاصة به مبلغ 800 جنيه، بالإضافة إلى كافة المواطنين من أصحاب الشرائح المرتفعة من الكهرباء.