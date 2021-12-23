حالة وحيدة يسمح فيها بإصدار بطاقة تموين جديدة.. تعرف عليها

بعد تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، حول بطاقات التموين الجديدة، وعدم السماح لمن يتزوج بإصدار بطاقات، يتساءل المواطنون عن كيفية إصدار بطاقات التموين، والحالات المسموح لها بذلك، لذا تستعرض «الوطن» الحالة الوحيدة التي يسمح فيها بإصدار بطاقة تموين جديدة.

وصرح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، أثناء افتتاحه عددا من المشروعات التنموية داخل صعيد مصر، أنه لا يمكن إعطاء بطاقة تموين لمن يتزوج، لأن ذلك معناه أن الشخص غير قادر على الزواج، قائلا: «لن نعطي بطاقة تموين لأكثر من فردين في اللي فات والجديد».

حالة وحيدة يتم السماح فيها بإصدار بطاقة تموين جديدة

وفقاً لتصريحات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لـ«الوطن»، فإن الحالة الوحيدة التي قد يسمح فيها بإصدار بطاقة تموين جديدة هي عندما تأتي حالات لوزارة التموين من وزارة التضامن الاجتماعي، وسوف يتم بحثها وهو الخاص بالفئات الأكثر احتياجا وهي كالتالي:

- أصحاب معاش الضمان الاجتماعي.

- تكافل وكرامة.

- الأرامل.

- الأيتام.

- الفئات الأولى بالرعاية، والتي ينص عليها القرار رقم 62 لسنة 2021، حيث يتم إصدار بطاقات تموين لها لأنهم أسر مستحقة.

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي توضح أنه لا يوجد إضافة للمواليد، ولا توجد بطاقات تموين جديدة، وأشار «المصيلحي» إلى أنه سيتم الأخذ في الاعتبار ما وجه به الرئيس السيسي من أجل ضبط الأمور اللازمة الخاصة بأسر الضمان الاجتماعي وأصحاب معاش تكافل وكرامة.

وتابع وزير التموين أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، فيما يتعلق بموقف بطاقات التموين مع عدم إضافة أكثر من فردين، خاص بالبطاقات الجديدة، وأيضا موقف إضافة المواليد للمتزوجين حديثا، ولكن لا يسري على البطاقات القديمة.