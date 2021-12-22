مصيلحي: بطاقات التموين القديمة كما هي.. «الفردين» تتعلق بالجديد

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بشأن موقف بطاقات التموين وعدم إضافة أكثر من فردين، تتعلق بالبطاقات الجديدة، وموقف إضافة المواليد للمتزوجين حديثا، وليس البطاقات القديمة.

لا بطاقات تموين لأكثر من فردين

وأشار المصيلحي في تصريح خاص لـ «الوطن» إلى أن الرئيس حدد البطاقات الجديدة، ولا يوجد الآن بطاقات جديدة للإصدار، ولا يوجد إضافة مواليد، مؤكدا أن الرئيس يريد وضع حد للزيادة السكانية لأن القدرات والإمكانات محدودة.

وتابع: «ندرس حاليا القرار فيما يتعلق بالجديد، والرئيس السيسي عمره ما قال نشيل حد، لكنه قال مفيش إضافة مواليد، وأؤكد أنه لا توجد إضافة مواليد، وجار الأخذ بما قاله الرئيس لضبط الأمور لأن هناك حالات أكثر احتياجًا».

السيسي: ثقافة النمو السكاني يجب مراجعتها

وقال الرئيس السيسي، في وقت سابق اليوم، على هامش افتتاح مشروعات جديدة بالصعيد، إنه بسبب ثقافة النمو السكاني فزيادة عدد المواليد دون تقدير كيفية الصرف عليهم يجب مراجعتها».

وأضاف الرئيس: «العادة أصعب كتير في مواجهتها بقوانين أو توعيه، قولت لا يمكن هدي بطاقة تموين لحد بيتجوز، يعني لو بتتجوز ومستني الدولة تديك بطاقة تموين، أنت مش قادر تصرف يعني، لا ده كلام مش مظبوط، ودي ثقافة اتشكلت في وجدان الناس، دي ثقافة مش موجودة إلا في بلدنا».