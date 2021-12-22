السيسي: لن نعطي بطاقة تموين لأكثر من فردين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن النمو السكاني يعد أزمة تواجه الدولة، ونسعى إلى حلها من خلال تغيير الثقافة، موضحا أنه يجب على من يرغبون في زيادة عدد المواليد دون تقدير ودون كيفية وضع خطة للإنفاق، التراجع، «لا يمكن هدي لحد بطاقة تموين لحد بيتجوز، لو بتتجوز ومستني الدولة تديك بطاقة تموين، معناه إنك مش قادر تصرف، إزاي؟ لا ده كلام مش مظبوط، ودي ثقافة اتشكلت في وجدان الناس، دي ثقافة مش موجودة إلا في بلدنا إحنا».

الرئيس: البلد مقدرتش تقوم السنين اللي فاتت

وأضاف الرئيس خلال افتتاحه عدد من المشروعات التنموية في صعيد مصر، «اشتري الحاجة أقل من ثمنها وأخد الخدمة أقل من ثمنها، وكمان لما أخلف حد يأكلي عيالي، يا ريت نقدر، وده في البلد دي بس، وعلشان كده مقدرتش تقوم خلال السنين اللي فاتت، وإحنا مسؤولين أمام الله إننا نحط الإجراءات والقواعد وإننا نقوم البلد».

وتابع: «لن نعطي بطاقة تموين لأكثر من فردين في اللي فات، والجديد».

مشروعات جديدة يفتتحها الرئيس اليوم

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عددًا من المشروعات القومية في الصعيد، في مجال البترول والمرافق والبنية التحتية، منها مجمع إنتاج البنزين في شركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، إضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد.

اهتمام غير مسبوق شهدته محافظات الصعيد، منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية، إذ أنفقت الدولة أكثر من 375 مليار جنيه منذ عام 2014 حتى الآن، على المشروعات الخدمية، مثل: التعليم والصحة والمرافق والطرق، وبدأ تنفيذ برنامج التنمية للصعيد منذ 2018 في سوهاج وقنا، بالتعاون مع البنك الدولي، بقرض يصل إلى 500 مليون دولار، وتمويل مماثل للحكومة، وشمل البرنامج نحو 18 مليار جنيه، وامتد لمحافظتي سوهاج والمنيا، في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعميم البرنامج على باقي محافظات الصعيد.