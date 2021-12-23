القبض على المتهمين بضرب مؤذن مسجد شبيطة في الجيزة.. مفاجأة في التحريات

ألقت أجهزة الأمن في الجيزة القبض على المتهمين بالاعتداء على مؤذن مسجد شبيطة في الجيزة بالضرب، وتبين من تحريات المباحث أن شابين اعتديا على المجني عليه ويدعى «علاء .د» بالضرب بمطواه انتقامًا منه لضرب شقيقهما الأصغر البالغ من العمر 13 عاما، ما تسبب في إصابته بكسر في يده، وأن الطفل حرر محضرًا ضد المؤذن قبل يوم من الاعتداء عليه.

التحريات: مؤذن مسجد شبيطة سبق اتهامه في 3 قضايا هتك عرض

وأفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها المقدم مصطفى عبدالله، رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، أن مؤذن مسجد شبيطة «علاء .د» سبق اتهامه في 3 قضايا هتك عرض، وأن آخر اتهام له كان الاعتداء على طفل بالضرب، وبعد واقعة الاعتداء عليه من قبل المتهمين انتقلت قوة أمنية على رأسها الرائد محمد الماوي رئيس المباحث وألقي القبض على اثنين من المتهمين.

المتهمون بضرب مؤذن مسجد شبيطة: كسر يد أخونا الصغير

وأوضحت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، أن واقعة الاعتداء على مؤذن مسجد شبيطة كانت من قبل شابين بهدف الانتقام منه بعد أن اعتدى على شقيق أحدهما، وبسؤال المتهمين اعترفا بالواقعة: «اللي حصل إنه راجل مفتري وضرب أخونا الصغير وكسر إيده وإحنا ضربناه فعلًا، عشان يحترم سنه وميستقواش على عيل صغير عنده 13 سنة».

حبس المتهمين بضرب مؤذن مسجد شبيطة

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهمان إلى النيابة العامة للتحقيق معهما بتهمة الإصابة العمد وحيازة سلاح أبيض «مطواة»، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين على ذمة تحريات المباحث وتحفظت على السكين المستخدم في الواقعة وأرسلت إلى الأدلة الجنائية لفحصه وموافاة النيابة نتائج ما أسفر عنه الفحص الفني.