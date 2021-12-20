شادي خلف ينتظر حكم الجنايات بتهمة هتك عرض 7 فتيات

يخضع الممثل شادي خلف أمام محكمة الجنايات، منذ أكثر من شهرين، بتهمة هتك عرض 7 فتيات خلال ورش التدريب على التمثيل، التي يقدمها في استوديو خاص به في مصر الجديدة، ومن المنتظر النطق بالحكم في 22 فبراير المقبل.

ومثل الفنان شادي خلف، على مدار عدة أشهر أمام محكمة الجنايات محبوسًا بتهمة هتك عرض 7 فتيات بالقوة، خلال ورشة التمثيل، وذكرت الفتيات ما تعرضن له من المتهم وتحسس مناطق عفتهن رغمًا عنهن.

الحكم على شادي خلف 22 فبراير المقبل

قاضي محكمة جنايات القاهرة المستشار مجدي عبد الباري، أصدر أمس قرارًا بحجز قضية شادي خلف للحكم في جلسة 22 فبراير المقبل، مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية، وخلال الجلسة، طلب دفاع شادي خلف البراءة، ودفع ببطلان القبض عليه، وتناقض أقوال المجني عليهن، والتأخر في الإبلاغ عن الوقائع، ما يؤكد كيدية الاتهام، وعدم جدية التحريات في تعدد المجني عليهن وعدم وجود أي صلة بينهم، بالإضافة إلى عدم معقولية الواقعة.

شادي خلف متهم بهنك عرض 7 فتيات

الفتيات السبعة وهن «م. ا. أ»، «م. ع. م»، «ك. م. ن»، «ه. ط. س»، «ه. خ. أ»، «م. ع. إ»، «س. م. ع»، تقدمن ببلاغ إلى قسم شرطة مصر الجديدة ضد الفنان شادي خلف اتهمنه بهتك العرض بالقوة خلال ورش تديب على التمثيل، بينما قالت المجني عليها «ك. م. ن»، بأن باغتها حال جلوسهما بأحد المقاهي واستطالت يده إلى ظهرها من أسفل ملابسها، حال كونه متولي التدريس لها في ورش التمثيل المملوكة له، بينما قالت «م. ع. إ»، أنه أمسك بها عنوة وجذبها تجاهه واحتضنها رغمًا عنها.

التحقيقات: شادي أسس استوديو ذات في 2013

وأفادت تحقيقات النيابة العامة أن الممثل «شادي نبيل سليمان خلف» 42 سنة، هو مدرب تمثيل في استوديو خاص به، وفي 2013، أسس «استوديو ذات»، الذي قدم ورشا في التمثيل والإخراج وصناعة الأفلام وغيرها من المجالات الفنية، وفضل خلال تلك الفترة، التركيز على عمل الأستوديو أكثر من مشاركته في الأعمال الفنية، واستغل نشاطه وتحرش بعدد من الفتيات.