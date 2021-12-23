أدهم نابلسي يحذف 13 أغنية من موقع يوتيوب بعد قرار اعتزاله

حذف الفنان أدهم نابلسي 3 أغاني جديدة من قناته الرسمية بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، بعدما حققت ملايين المشاهدات، جاء ذلك بعد ما حذف 10 أغنيات أمس ليصل عدد الأغاني المحذوفة 13 أغنية.

أدهم نابلسي يعلن سبب اعتزاله الغناء

رد الفنان الأردني أدهم نابلسي على الجدل الذي صاحب إعلان اعتزاله الغناء قائلًا: «لم أكن بحاجة إلى الاعتزال في صمت فالأمر ليس سرًا حتى أكتمه، كنت أرغب في إخبار الناس بنفسي وارتاح، وفي الوقت نفسه هو واجب عليه أن أصارح الجمهور، الذي كان ينتظر أعمالي، بقراري بنفسي».

وأضاف «كلامي كان واضح فأنا لم أتحدث عن الحلال أو الحرام، وأنا لست في موضع يخولني أتحدث بتلك الأمور فأنا لست مفتي أو رجل دين، لذلك لم أتطرق إلى هذه النقطة في الحديث ولم أتحدث عن أي شخص آخر، بالعكس أنا كنت أتحدث عن نفسي وعن أمور شخصية تخصني، الأمر في النهاية بالنسبة لي حرية تعبير».

حملة ضد الفنان أدهم نابلسي

وكان «نابلسي» قد تعرض لـ حملة انتقادات واسعة بعد إعلان اعتزاله الغناء، حيث اعتبر البعض أن الفنان الأردني يحرم الفن، بينما دعمه البعض بقراره حول الاعتزال.

ومن جانبه قالت الفنانة اللبنانية مايا دياب التي غردت قائلة: «الفن مش حرام.. الحرام إنكم فيه».

بينما دعمت الفنانة غادة عبد الرازق قرار اعتزال الفنان الأردني أدهم نابلسي خلال الساعات الماضية، قائلة: «متحكموش على الناس.. هو أكتر واحد حاسس إنه مش مرتاح، محدش ليه دخل في دينك وشعرك، أحنا مالناش دخل هو عايز يعمل أيه، متحكموش على حد، هو حر في حياته».