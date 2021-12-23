وفد «الإنجيلية» يهنئ «الكاثوليك» بأعياد الميلاد: فرحتنا كبيرة

استقبل البطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ووفدًا من قيادات الطائفة الإنجيلية، اليوم الخميس، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، بمقر بطريركية الأقباط الكاثوليك، بعد توقف طويل عن الزيارات بسبب جائحة كورونا العالمية.

رئيس الانجيلية: فرحون بالتهاني واللقاءات بعد توقفها بسبب كورونا

وقال رئيس الإنجيلية: "سعداء بلقائكم، ورسالتنا اليوم هي رسالة محبة وفرح بالميلاد للعالم كله، ومحبتنا وتقديرنا لكم كبير".

ومن جانبه، رحب البطريرك إبراهيم، بزيارة رئيس الإنجيلية، والوفد المرافق له؛ الذي حضر للتهنئة بعيد الميلاد، معتبرًا "أن هذه المناسبات والزيارات تؤكد عمق روابط الوحدة والمحبة بين الكنائس المصرية".