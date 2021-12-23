يبحث عدد كبير من المتقدمين للكلية الشرطية عن رابط الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة 2021، الأمر الذي جعلها تتصدر محركات البحث العالمية «جوجل» خلال الدقائق الماضية، فالكثير من المتقدمين للالتحاق بالكلية لديهم شغف كبير للقبول بالكلية والالتحاق بها للدفاع عن الوطن وملاحقة الخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نرصد رابط الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة 2021 على النحو التالي:

رابط الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة 2021

ويستطيع الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو الأزهرية وكذلك الطلبة الحاصلين على ليسانس الحقوق، والطلبة والطالبات الحاصلين على المؤهلات الجامعية الاستفسار من خلال رابط الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة 2021 والذي خصصته الوزارة لذلك ثم اتباع عدد من الخطوات وهي:

- يقوم الطالب الراغب بدخول كلية الشرطة بكتابة الرقم القومي له ثم إدخال رقم الملف والنقر على عرض النتيجة لبيان القبول من عدمه.

شروط الالتحاق للحاصلين على المؤهلات الجامعية

1- أن يكون مصري الجنسية، ومن أبويين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس، وغير مزدوجي الجنسية؛ ولم يسبق حصولهم على جنسية دولة أخرى.

2- أن يكون محمود السيرة، وحَسن السُمعة.

3- ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو ما يُماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مُقيدة للحُرية في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة.

4- ألا يكون قد سبق فصلِه من خدمة الحكومة بحُكم أو بقرار تأديبي نهائي.

5- أن يكون مُستوفياً لشُروط اللياقة الصحية والبدنية والسن وفقاً لما يلي:

أ: ألا يقل طول القامة للطالب عن 165 «مائة وخمسة وستين» سم، و 160«مائة وستين» سم للطالبات.

ب: ألا تقل درجة الإبصار عن النصف في كُل من العينين، ويُصرح الكشف بنظارة.

ج: ألا يحصُل المُتقدم للاختبار على نسبة أقل من 40% من مجموع الدرجات المُقررة لاختبار اللياقة البدنية.

د: أن يجتاز بنجاح الكشف الطبي المُتقدم الذي تُجريه اللجنة الطبية المُختصة.

هـ: ألا يزيد السن في أول أكتوبر 2021 علي 28 سنة للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس أو ما يُعادلهما، و30 سنة للحاصلين علي درجة الماجستير، و 35 سنة للحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يُعادلها.

6- أن يكون حاصلاً على المؤهل الجامعي في هذا العام 2021، أو العام السابق 2020.

وكان قد تقرر غلق باب اختبار الطبي المتقدم لجميع الطلبة المتقدمين للكلية هذا العام 2021 «ثانوية عامة - ثانوية أزهرية - الوافدين - خريجي كلية الحقوق ذكور وإناث - طلبة القسم الخاص» يوم الأحد الموافق 21/11/2021م.