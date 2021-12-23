بالأرقام.. المخدرات الأكثر انتشارًا فى 2021.. الحشيش والهيروين يتصدران

يعمل الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، على استقبال المكالمات الواردة من مرضى الإدمان أو من ذويهم ، أو للإستفسارات، حيث يقدم العلاج بالخط الساخن من خلال فريق من الأطباء المتخصصين فى علاج الإدمان، وتدوين البيانات من خلال استمارة الكترونية متكاملة تضمن بيانات خاصة بالمتصلين تساعد على توجيه إدارة الخط الساخن على افتتاح المراكز العلاجية في المحافظات الأكثر طلبا للعلاج.

وأكد الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن الإتصالات على الخط الساخن للصندوق 16023، تساعد على التعرف على أكثر أنواع المواد المخدرة انتشارا بين المتصلين، ومعرفة سن بداية تعاطى المخدرات، وأسباب التعاطى، والعديد من البيانات التي تسمح برسم خريطة معلوماتية خاصة لمرضى الإدمان تساهم فى تطوير سياسات المواجهة.

واوضح عثمان فى بيان له ، أن اتصالات وبيانات المتصلين بالخط الساخن على مدار عام 2021، أثبتت مايلى :

المخدرات الأكثر انتشارا

- الحشيش 51.20% ، وبذلك يحتل المركز الأول بين المواد المخدرة .

- الهيروين في المرتبة الثانية لتعاطى المخدرات بنسبة 41.92%.

- الترامادول الثالث بنسبة 31.60%.

- المخدرات التخليقية «المصنعة» بنسبة 18.87%.

نسب تعاطى المخدرات بين الفئات العمرية

- 13.63% أقل من 15 عام .

- 44.50% بين 15 إلى 20 عام .

- 34.65 % بين 20 إلى 30 عاما .

المحافظات الأكثر اتصالا

- محافظة القاهرة 33.45 %.

- محافظة الجيزة 12.40%.

العوامل الدافعة للتعاطي وفقا لنتائج الخط الساخن

أوضح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن دوافع إدمان وتعاطى المخدرات تمثلت فيما يلى :

-حب استطلاع.

- مشاكل أسرية .

- تفكك أسرى.

- وهم علاج المشاكل الصحية.

- وهم زيادة القدرة الجنسية .

- توهم البحث عن المتعة.

- أصدقاء السوء.

العوامل الدافعة للعلاج

- ضياع الصحة

- مشاكل أسرية والخوف على الأبناء

- وفاة أحد الأقارب

- عدم القدرة المادية ومشاكل في العمل

- ضغوط الأهل والتعرض لحادث بسبب المخدرات