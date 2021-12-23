الحشيش يتصدر قائمة تعاطي المخدرات بنسبة 51% من إجمالي المدمنين

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الصندوق قدم خدمات علاجية على مدار عام 2021 لنحو 143 ألف و833 مريضًا، «جديد ومتابعة»، ترددوا على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن، البالغ عددها 28 مركزا في 17 محافظة حتى الآن، بعد افتتاح رئيس الجمهورية 3 مراكز علاجية جديدة تابعة للصندوق في محافظات «البحر الأحمر ومطروح وبورسعيد ».

افتتاح مركز تابع للخط الساخن بمستشفى أحمد جلال العسكري

وأضافت «القباج»، وفق بيان صحفي صادر عن الصندوق، أنه تم افتتاح مركز تابع للخط الساخن بمستشفى أحمد جلال العسكري بالهايكستب، بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، كذلك افتتاح مركز للخط الساخن بمستشفى سوهاج للصحة النفسية بالتعاون مع وزارة الصحة.

الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا

وتنوعت الخدمات العلاجية بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، مؤكدة أن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية وفي سرية تامة، مؤكدة أن نسبة الذكور من الخدمات 94.66% بينما بلغت نسبة الإناث 5.34%.

محافظة القاهرة أكثر المحافظات اتصالا بالخط الساخن

وأشارت إلى أن محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى طبقا لأكثر المكالمات الواردة للخط الساخن حيث بلغت نسبتها 33.45 %، تلتها محافظة الجيزة بنسبة 12.40 %، ويرجع ذلك إلى ارتفاع التعداد السكاني وسهولة الاتصال والقرب المكاني للمستشفيات المتعاونة مع الخط الساخن لراغبي العلاج .

وأوضحت أن أكثر وسيلة للتعرف على الخط الساخن لعلاج الإدمان هي الانترنت وذلك من خلال المجهودات التوعوية عبر الصفحة الرسمية للصندوق والتفاعل المباشر مع الزائرين واستقبال بعض الحالات الراغبة في العلاج وكذلك من خلال الأصدقاء .

44.50% بدأوا التعاطي في سن 15 سنة

من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن بيانات المتصلين بالخط الساخن على مدار عام 2021، كشفت أن التعاطي كان في سن مبكرة ،حيث أن نسبة 44.50% بدأوا في سن 15 سنة حتى 20 سنة، و34.65 % بدأوا في سن 20 سنة حتى 30 سنة، بينما جاء في سن أقل من 15 سنة نسبه 13.63% .

الحشيش احتل المرتبة الأولى في التعاطي بنسبة 51.2%

وأوضح البيان الصادر عن الصندوق، أن أكثر مواد التعاطي هي الحشيش، حيث احتل المرتبة الأولى طبقا لأكثر أنواع المخدرات بالنسبة للنتائج الخاصة بالخط الساخن بنسبة 51.20 %، فى حين يأتي تعاطي الهيروين في المرتبة الثانية بنسبة 41.92 %، يليه الترامادول بنسبة 31.60 % ، بينما جاءت المخدرات التخليقية «الاستروكس والفودو والشابو وكريستال» بنسبة 18.87%.

ولفت إلى أن مصادر الاتصالات كانت المريض نفسه يليه الأم ثم الأشقاء، الأمر الذي عكس تزايد الثقة في خدمات الخط الساخن من قبل المرضى وما زاد من نسبة التعافي وتقليل حالات الانتكاسة وأيضا الأم مما يدل على ارتفاع الوعي الأسري في الاكتشاف المبكر لمرض الإدمان وخلق الدافع لدى الأبناء للعلاج .

وفيما يتعلق بالحالة العملية للمتصلين وفقا لنتائج الخط الساخن فإن 56.14 % من المتصلين خلال العام الجاري لا يعملون، و43.86 % يعملون .