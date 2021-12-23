«مكافحة الإدمان» لـ المتعاطين: «المخدرات مش هتخليك كول وباد بوي»

قال الدكتور مصطفى النحاس، أخصائي الطب النفسي وعلاج الإدمان، بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، التابع للتضامن، إن المخدرات تؤثر على الصورة الذاتية، قائلا: «المخدرات مش هتخليك باد بوي، ولا باد جيرل، ولا كوول»، لافتا إلى أن المخدرات تشوه صورة المدمن الداخلية، بدليل ملاحظة صور المتعاطين قبل التعاطي وبعده.

وتابع النحاس في بث مباشر له على الصفحة الرسمية للصندوق، بأنَّ المخدرات تساعد على إطفاء الشخص داخليا وتجعله شخصا ممسوخا، يكره ذاته، قائلا: «مفيش حد مدمن مخدرات وحابب نفسه، والمدمن محتاج استيعاب النسخة الحقيقية لنفسه».

المخدرات تسبب أمراضا نفسية مثل الاكتئاب ونوبات الهلع

وأكد النحاس، عأن المخدرات تسبب أمراضا نفسية مثل الاكتئاب ونوبات الهلع وذهان التعاطي، «تعني إن الشخص من الممكن أن يتعاطى مخدرات مرة واحدة ويكمل باقي عمره بضلالات مثل أن يتخيل أصوات وأشياء غير حقيقية».

الأسرة أول مكتشف للمدمن من خلال تغيير السلوك

وأكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، على موقعه الرسمي، على أن الأسرة هي أول مكتشف للمدمن من خلال تغيير السلوك وردود الفعل، لذلك يتم التركيز في الحملات التوعوية التي ينظمها الصندوق عن آليات الاكتشاف المبكر لتعاطي المخدرات، مشيرا إلى ضرورة تواصل الأسرة مع الخط الساخن 16023 لعلاج الإدمان مجانًا وفي سرية تامة، كما يتم توفير خدمات المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن.

النتائج المهنية المترتبة على تعاطي المخدرات

وأشار إلى أن هناك العديد من النتائج المهنية المترتبة على تعاطي المخدرات، تتمثل في طرد من العمل، والإخلال بالوظائف، وترك العمل، وعدم القدرة على التركيز، وارتكاب انحرافات، وارتكاب مشاكل مع رئيس العمل والزملاء، وعدم الاستقرار المهني، لافتا إلى أن الشخص المدمن يظهر عليه الإهمال المتزايد لأي اهتمامات أو متع في الحياة باستثناء المواد المخدرة.