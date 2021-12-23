شركات السياحة تستعد لتنظيم العمرة وتنتظر صدور «الضوابط المصرية»

قال علاء الغمرى ، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق ، إنه من المنتظر ان تبدأ شركات السياحة الإسبوع المقبل إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة لهذا العام وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء اليوم على السماح بسفر المواطنين المصريين للعمرة خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان ، مع الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية التى تكفل الحفاظ على حياة المواطنين ، وأوضح أن أولى رحلات العمرة لهذا العام ستبدأ خلال شهر فبراير المقبل.

وزارة السياحة ستصدر الضوابط الفنية للعمرة خلال ساعات

وأضاف «الغمري» لـ«الوطن» أن كافة الشركات السياحية جاهزة لتنفيذ برامج العمرة الا انها فى انتظار صدور الضوابط الفنية المصرية للعمرة من قبل وزارة السياحة والاثار والتى من المنتظر أن تصدر خلال الساعات المقبلة للبدء فى الاجراءات التنفيذية للعمرة وحجز تذاكر الطيران والفنادق بمكة والمدينة ، إضافة إلى البدء فى الاعلان عن برامج العمرة واسعارها وتسويقها للمواطنين .

عدد تأشيرات العمرة

وأشار المسئول السابق بغرفة شركات السياحة إلى ان هناك بعض الأمور ستحدد عدد الشركات التى ستنظم العمرة هذا العام منها عدد الوكلاء السعوديين المسموح لهم بالعمل فى السوق المصرى وهل ستكون هناك تضامنات بين الشركات فى التنظيم من عدمه ، فضلا عن قيمة خطاب الضمان الذى ستقدمه كل شركة وعدد تأشيرات العمرة التى سيتم تخصيصها لشركات السياحة.

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق ان أسعار برامج العمرة ستتحدد بعد صدور الضوابط المصرية للعمرة ، لافتا إلى انه وفقا للتصورات المبديئة فإن الأسعار سترتفع بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 40% مقارنة بأسعار عام 2019، لافتا إلى ان أسعار البرامج لن تكون ثابتة حيث ستتغير من شهر لآخر وفقا للعرض والطلب وأسعار الفنادق وتذاكر الطيران خلال فترة البرنامج .

وكان مجلس الوزراء قد وافق اليوم على الاشتراطات الخاصة بموسم العمرة لأشهر رجب وشعبان ورمضان من العام الهجري الجاري، وذلك لكل من المعتمر ولشركات السياحة المنفذة لبرامج العمرة، وذلك بعد قرار المملكة العربية السعودية ببدء استقبال المعتمرين المصريين، في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تسهم في الحفاظ على صحة المواطنين.