«الثقافة» تحتفي بالشاعر صلاح عبدالصبور بإعادة عرض مسرحية «مسافر ليل»

تحتفي وزارة الثقافة، بالذكرى الـ40 على رحيل الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور، بإعادة عرض مسرحية «مسافر ليل»، للمخرج محمود فؤاد صدقي، على المسرح الخاص بالعرض، والمقام ديكوره في ساحة مركز الهناجر بالأوبرا.

ويقدم العرض على مسرح مبتكر بخلاف المسرح التقليدي «العلبة الإيطالي»، حيث أعد المخرج مسرحًا على شكل قطار يحمل الممثلين والجمهور معا، وتدور الأحداث داخل عربة القطار والمشاهدة من داخل العربة كذلك.

تفاصيل العرض المسرحي «مسافر ليل»

قال المخرج محمود فؤاد صدقي في تصريحات خاصة لـ «الوطن»: «انتهينا من تركيب ديكور العرض الذي يتخذ شكل قطار في ساحة الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، استعدادا لتقديم العرض ابتداء من يوم السبت المقبل في الساعة السادسة مساء، والقطار أبعاده 23 متراً طولا، وبعمق 3 أمتار وارتفاع 4 أمتار ويتسع لـ60 متفرجاً».

وتابع: «لأول مرة يتم تنفيذ مثل هذا الديكور الذي يطلق عليه مسرح الشارع أو الفراغات غير التقليدية، ولذلك فالديكور من العناصر المهمة ويمكن فكه وتركيبه، كما يقاوم ظروف المناخ المختلفة والأمطار وطريقة تنفيذه في الصيف تختلف عن الشتاء».

ويقدم العرض بداية من يوم السبت المقبل، في تمام الساعة السادسة، على أن يبدأ دخول الجمهور إلى القطار من الخامسة والنصف، وسعر التذكرة بـ 30 جنيها، والحجز من شباك التذاكر من الساعة الخامسة بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.

جوائز حصل عليها «مسافر ليل»

وعرض «مسافر ليل» شارك في المهرجان القومي للمسرح وحصل على أفضل ممثل في المهرجان عام 2018، وشارك في مهرجان الهيئة العربية للمسرح عام 2019، كما شارك في المهرجان التجريبي عام 2020، حصل على جائزة الدولة التشجيعية عن تصميم الديكور عام 2021.

وهو أول عرض في تاريخ مركز الهناجر يعرض أكثر من 120 ليلة عرض، العرض من تأليف الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور، بطولة الدكتور علاء قوقة، وجهاد أبو العينين، وحمدي عباس، وديكور وإخراج محمود فؤاد صدقي.