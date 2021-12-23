توقف الحركة على «زراعي الإسكندرية» بعد تصادم 7 سيارات بطوخ

توقفت حركة المرور على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي، أمام مزلقان «ذكي»، بمدينة طوخ، في محافظة القليوبية، نتيجة تصادم 7 سيارات في اتجاه القاهرة، وحدوث مشاجرات بين السائقين وأصحاب السيارات، لاتهام بعضهم بالتسبب في الحادث، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

إخطار مدير أمن القليوبية بتصادم 7 سيارات في طوخ

تلقى اللواء مصطفى غالب، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العقيد تامر موسى، مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بورود بلاغات من الأهالي بوقوع حادث تصادم بين 7 سيارات نقل وملاكي ومكيروباص، أمام مزلقان ذكي بمدينة طوخ، وتعطل حركة الطريق ومصالح المسافرين.

الأجهزة المعنية تجري المعاينات اللازمة بموقع الحادث

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتجري الأجهزة المختصة المعاينات اللازمة بموقع الحادث، وكشف ملابسات التصادم وتسيير الحركة المرورية وسير السيارات.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.