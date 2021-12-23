«فريق سوهاج» يحصد كأس بطولة جامعة الأقصر الأولى لكرة القدم الخماسية

شهد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم، والدكتور وليد عبدالله، مدير عام البطولة، ختام فعاليات البطولة الأولى لكرة القدم الخماسية للجامعات المصرية، التي أقيمت فى الفترة من 18 حتى 23 ديسمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، بالتعاون مع الاتحاد الرياضي للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي، واتحاد الاتحادات النوعية برئاسة وزير الشباب والرياضة، والاتحاد الرياضى للشركات.

حضر حفل الختام، صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، والدكتور سيد أبو دهب، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور حمدي حسين، عميد كلية الطب، وجمال سيد، أمين عام الجامعة، والكابتن عمرو أبو القاسم، المدير الفني لمنتخب الجامعة، ووكلاء الكليات ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وحشد كبير من الطلاب.

جامعة سوهاج تحصد كأس البطولة بتغلبها على السادات

بدأ الحفل بالسلام الوطني، تلاه الوقوف دقيقة حداد على روح المرحوم الدكتور ربيع سلامة، عميد كلية الألسن، ثم بدأت المباراة النهائية بين جامعتي السادات وسوهاج.

وأسفرت منافسات البطولة، عن حصول فريق جامعة سوهاج على كأس البطولة، بعد تغلبه على فريق جامعة السادات بهدفين مقابل هدف، في حين حصلت جامعة بني سويف على المركز الثالث في البطولة، بعد فوزها على الزقازيق بركلات الترجيح 4/3.

ووجه الدكتور وليد عبدالله، مدير عام البطولة، الشكر لرئيس جامعة الأقصر على رعايته للبطولة وجهوده الكبيرة في سبيل إقامة للبطولة الأولى للجامعة التي حققت نجاحا كبيرا، كما وجه الشكر لكل الهيئات والإدارات واللجان التنظيمية للبطولة مشيدا بالتكاتف الكبير بين اللجان المنظمة والإدارت المختلفة ووالذي ظهر جليا في سير البطولة دون أي معوقات.

رئيس جامعة الأقصر يهنئ الفريق الفائز

وهنأ الدكتور محمد محجوب عزوز، فريق جامعة سوهاج على حصوله على كأس البطولة، مشيداً بالروح العالية والاصرار الذى تحلت به الفرق المشاركة والسلوك الرائع والمظهر الحضاري والذى عبر عن روح التعاون والتنافس الشريف بين أبناء الجامعات المصرية.

وتوجه بالشكر لوزيري التعليم العالي والشباب والرياضة، ومحافظ الأقصر، ومدير الأمن، وقائد المنطقة الجنوبية، ورئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، ومدير المدينة الشابية، ومدير عام البطولة واللجان المنظمة للبطولة بالجامعة والإدارات المختلفة والهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة والفرق المشاركة من الجامعات، معربا عن سعادته بنجاح البطولة، وانتهائها بالمظهر المشرف الذي يليق بجامعة الأقصر، وذلك بفضل جهود أبناءها المشرفين على تنظيم هذه البطولة لأول مرة.

وفى حفل ختام البطولة، سلم الدكتور محمد محجوب، والدكتور وليد عبدالله، وصلاح رشوان، والدكتور حمدي حسين، كأس البطولة لفريق جامعة سوهاج، وكذلك الجوائز للمركزين الثاني والثالث «السادات- بني سويف»، كما تم تكريم جامعة الوادي الجديد، لفوزها بلقب أفضل روح رياضية، وتكريم هداف البطولة من جامعة الزقازيق، وأحسن حارس مرمى وأحسن لاعب جامعة سوهاج، كما سلم الدروع والميداليات للجامعات المشاركة.