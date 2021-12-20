رئيس جامعة الأقصر ينعى الدكتور ربيع سلامة عميد كلية الألسن

ببالغ الحزن والأسى، نعت جامعة الأقصر، برئاسة الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، الأستاذ الدكتور ربيع سلامة، عميد كلية الألسن، الذي وافته المنية، اليوم.

وأعرب الدكتور محمد محجوب عزوز، عن خالص تعازيه لأسرة الأستاذ الدكتور ربيع سلامة، وأسرة كلية الألسن، والجامعة.

وقال رئيس الجامعة؛ إن جامعة الأقصر فقدت قامة علمية كبيرة، فقد كان الدكتور ربيع من أهم كوادر الجامعة وكان يتميز بدماثة الخلق وسعة الصدر ومحبوبًا بين طلابه وزملائه والعاملين، داعيًا أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

يشار إلى أن الدكتور ربيع سلامة، كان يشغل عميد كلية الألسن، وشغل منصب ملحقا ثقافىا و مديرًا لمكتب البعثة التعليميه بسفارة جمهورية مصر العربية فى ايطاليا، كما كان رئيس قسم اللغة الايطالية بكلية الألسن جامعة عين شمس.

كما أشرف الراحل على العديدد من رسائل الماجستير و الدكتوراه باللغة الايطالية فى جامعات عين شمس و المنيا و الأزهر و حلوان بهدف تأهيل كوادر لتعليم اللغة الايطالية فى الجامعات المصرية، وساهم في إثراء العملية التعليمية في مجال تخصصه، بالعديد من الأبحاث والكتب.