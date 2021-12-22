رئيس جامعة الأقصر: الافتتاحات الرئاسية في الصعيد تنمية شاملة وحقيقية

شارك الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأربعاء، في فعاليات افتتاح عدد من المشروعات القومية في صعيد مصر بحضور فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في أثناء زيارته لمحافظة أسيوط بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء ورؤساء جامعات الوجه القبلي.

عزوز: المشروعات القومية تعكس إدراك القيادة السياسية بما كان يعانيه الصعيد

وجه رئيس جامعة الأقصر الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على الاهتمام الكبير بإنشاء العديد من المشروعات القومية الكبرى في جميع أنحاء الجمهورية بصفة عامة، وفي محافظات الصعيد بصفة خاصة، ما يعكس مدى إدراك القيادة السياسية بما كان يعانيه صعيد مصر على مدار العقود الماضية.

الرئيس السيسي يهتم بإحداث تنمية شاملة وحقيقية لصعيد مصر

وأكد أن الرئيس السيسي يعطي أكبر اهتمام لإحداث تنمية شاملة وحقيقية لصعيد مصر، الذى سيصبح خلال السنوات القليلة المقبلة من المناطق الواعدة اقتصادياً واستثمارياً وسياحياً، بما يجعل صعيد مصر من المناطق الجاذبة للاستثمارات الزراعية والصناعية والسياحية، التي سيكون لها دورها الكبير في دعم الاقتصاد الوطني، وخلق الملايين من فرص العمالة لشباب الصعيد.

وافتتح الرئيس السيسي، اليوم، العديد من المشروعات التى اقامتها الدولة فى صعيد مصر من بينها محطة مياه دشنا ومحطة مياه فرشوط وكذلك بعض المستشفيات بالأقصر والمنيا وأسيوط، وشركة تكرير البترول بأسيوط والتى تفقدها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.