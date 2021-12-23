التعليم: إصدار كتاب دوري عن الأسئلة المقالية بامتحانات «أولى وتانية ثانوي»

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تعتزم إصدار كتاب دوري توضيحي للمديريات التعليمية والإدارات والمدارس، بشأن ما يتعلق بطبيعة أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي، وتحديدًا ما يتعلق بالأسئلة المقالية.

وقال المصدر، لـ«الوطن»، إن هناك استفسارات كثيرة من إدارات ومديريات حول طبيعة الأسئلة المقالية التي سيتم وضعها من جانب المدارس؛ لتكون إلى جانب الأسئلة الإلكترونية التي ستمتحن فيها الوزارة الطلاب على أجهزة التابلت.

تحديد عدد الأسئلة المقالية بكل مادة وإلزام المدارس بها

وأضاف المصدر أن الكتاب الدوري المقرر إصداره، خلال أيام قليلة، سيحدد ما المواد التي سيكون فيها أسئلة مقالية، وكم عدد هذه الأسئلة، خاصة وأنها سيتم وضعها من جانب المدارس وتصحيحها أيضا من خلال المدارس، لكن لم يتحدد بعد التفاصيل التي سيتحرك من خلالها واضعو هذه الأسئلة.

وأشار المصدر إلى أن ما ستصدره وزارة التعليم في هذا الشأن، سيكون ملزما للمدارس، والأهم أن الكتاب الدوري سيحدد المعايير التي على أساسها يتم وضع الأسئلة المقالية، لتتناسب مع طريقة التقييم القائمة على مخاطبة الفهم وقياس نواتج التعلم وليس الحفظ.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

يوم السبت 22 يناير امتحان اللغة العربية.

- يوم الاثنين 24 يناير امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا.

- يوم الأربعاء 26 يناير امتحان التاريخ والأحياء.

- يوم السبت 29 يناير امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الإثنين31 يناير امتحان مادة الفيزياء والفلسفة والمنطق.

- يوم الأربعاء 2 فبراير امتحان مادة الرياضيات وامتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي

- الأحد 23 يناير: امتحان اللغة العربية وتطبيقات الرياضيات والجغرافيا.

- الثلاثاء 25 يناير: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

- الأحد 20 يناير: امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات، والأحياء والفلسفة والمنطق.

- الثلاثاء 1 فبراير: امتحان اللغة الأجنبية الثانية، والفيزياء والتاريخ.

- الخميس 3 فبراير: امتحان الكيمياء وعلم النفس والاجتماع.