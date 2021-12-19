أعلنت وزارة التربية والتعليم، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2022 الترم الأول، مشيرة إلى أنّ الامتحانات تُعقد إلكترونيًا بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية، وعلى جميع الطلاب مراعاة الزمن المخصص للإجابة لكل مادة.

جدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي 2022 الترم الأول

ومن المقرر أن تنطلق امتحانات الصف الأول الثانوي في الفترة من السبت الموافق 22 يناير 2022، إلى الأربعاء الموافق 2 فبراير 2022، وتُجرى الامتحانات خارج المجموع يومي 15 و17 يناير 2022.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2022 الترم الأول

وجاء جدول امتحانات أولى ثانوي وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم على هذا النحو:

السبت 22 يناير 2022

- اللغة العربية: من 9 صباحًا لـ12 ظهرًا.

الإثنين 24 يناير 2022

- الكيمياء: من الساعة 9 صباحًا إلى 10:30 صباحًا.

- الجغرافيا: من الساعة 11 صباحًا إلى 12:30 عصرًا.

الأربعاء 26 يناير 2022

- التاريخ: من الساعة 9 صباحًا إلى 10:30 ظهرًا.

- الأحياء: من الساعة 11 صباحًا إلى 12:30 عصرًا.

السبت 29 يناير 2022

- اللغنة الأجنبية الأولي: من 9 صباحًا إلى 11:30 صباحًا.

الإثنين 31 يناير 2022

- الفيزياء: من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 10:30 ظهرًا.

- الفلسفة والمنطق: من الساعة 11 صباحًا إلى 12:30 عصرًا.

الأربعاء 2 فبراير 2022

- الرياضيات: من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا.

- اللغة الأجنبية الثانية: من 12:30 ظهرًا إلى 2 عصرًا.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022 الترم الأول

أما امتحانات الصف الثاني الثانوي 2021 - 2022، من المقرر أن تنطلق في الفترة بين الأحد 23 يناير 2022، إلى الخميس 3 فبراير 2022، وتُجرى الامتحانات للمواد خارج المجموع يومي 16 و18 يناير 2022.

الأحد 23 يناير 2022

- اللغة العربية: من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا.

- تطبيقات الرياضيات: من 12:30 ظهرًا إلى 3 عصرًا.

- الجغرافيا: من 12:30 ظهرًا إلى 2:30 عصرًا.

الثلاثاء 25 يناير 2022

- اللغنة الأجنبية الأولى: من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا.

الأحد 30 يناير 2022

جبر وتفاضل وحساب مثلثات: من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا.

- الأحياء: من 12:30 ظهرًا إلى 2:30 عصرًا.

- الفلسفة والمنطق: من 12:30 ظهرًا إلى 2:30 عصرًا.

الثلاثاء 1 فبراير 2022

- اللغة الأجنبية الثانية: من 9 صباحًا إلى 11 صباحًا.

- الفيزياء: من 11:30 صباحًا إلى الساعة 1:30 ظهرًا.

- التاريخ: من 11:30 صباحًا إلى 1:30 ظهرًا.

الخميس 3 فبراير 2022

- الكيمياء: من 9 صباحًا إلى 11 صباحًا.

- علم النفس والاجتماع: من 9 صباحًا إلى 11 صباحًا.