«التعليم» تعلن تفاصيل هامة حول جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2022

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كل التفاصيل حول جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2022، واصفاً الامتحانات بأنها امتحانات تيرم عادية ولا داعي لقلق أولياء الأمور والطلاب، مؤكدا على أن الوزارة حريصة على التنسيق الكامل مع جميع المديريات والإدارات التعليمية للوقوف على الاستعدادات النهائية لعقد الامتحانات وتجهيز البنية التكنولوجية في المدارس.

تعرف على جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2022

- يعقد يوم السبت الموافق 22 يناير المقبل امتحان اللغة العربية لمدة 3 ساعات إلكترونياً في المدارس.

- يعقد يوم الإثنين الموافق 24 من نفس الشهر امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا لمدة ساعة ونصف للمادة الواحدة.

- يعقد يوم الأربعاء الموافق 26 من نفس الشهر امتحان التاريخ والأحياء لمدة ساعة ونص للمادة الواحدة.

- يعقد يوم السبت الموافق 29 من نفس الشهر امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ساعتين ونصف.

- يعقد يوم الإثنين الموافق 31 من نفس الشهر امتحان مادة الفيزياء والفلسفة والمنطق لمدة ساعة ونص للمادة الواحدة.

- يعقد يوم الأربعاء الموافق 2 فبراير المقبل امتحان مادة الرياضيات لمدة ثلاث ساعات وامتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لمدة ساعة ونصف إلكترونياً في المدارس.

«شوقي»: الامتحانات تعقد إلكترونيا وتشمل أسئلة مقالية تختلف من مدرسة لأخرى

وأضاف «شوقي» في بيان له، أن امتحانات الصف الأول الثانوي 2022 تسري على جميع الطلاب، كما هو الحال في السنوات السابقة، مشدداً على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة التحضير الجيد للامتحانات والاسافتادة من المنصات التعليمية التي تم توفيرها مثل منصة حصص مصر التعليمية وقناة مدرستنا ومنصة البث المباشر ومنصة إدارة التعلم.

وأكد وزير التربية والتعليم، على أن الامتحانات تعقد إلكترونياً في المدارس وتشمل أسئلة مقالية تختلف من مدرسة لأخرى، مشيراً إلى أن الوزارة شكلت غرفة عمليات مركزية لمتابعة استعدادات المديريات للامتحانات، مشدداً على تطبيق كل الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة كورونا.