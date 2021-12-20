إرشادات التعليم لامتحان الترم الأول.. لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي

يستعد طلاب الصف الأول والثاني خلال الشهر المقبل، لأداء اختبارات منتصف العام للعام الدراسي 2021- 2022 «الترم الأول»، وهناك العديد من الأسئلة التي يطرحها أولياء الأمور، حول تلك الامتحانات، مثل كيفية إجراؤها، وكيف ستكون.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية اليومية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، إرشادات للطلاب اختبارات منتصف العام للعام الدراسي 2021- 2022 لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي، في السطور التالية:

مواعيد امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي

وحددت وزارة التربية والتعليم، بداية امتحانات منتصف العام للصف الأول الثانوي، من السبت 22 يناير المقبل، ويستمر حتى الأربعاء 2 فبراير، بينما الصف الثاني الثانوي تبدأ من 23 يناير المقبل وحتى الخميس 3 فبراير.

ويجري أداء امتحانات المواد خارج المجموع لطلاب الصف الثاني الثانوي، يومي 16 و18 يناير 2022، بينما تعقد الامتحانات لطلاب الصف الأول الثانوي للمواد خارج المجموع يومي 15 و17 يناير 2022.

مع العلم ان الامتحانات ستكون إلكترونية في المدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة، مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

ارشادات اختبارات منتصف العام للصف الأول والثاني الثانوي

وبحسب ما نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، في تصريحات سابقة، فأن اختبارات منتصف العام لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي، هي كالآتي..

تهدف هذه الاختبارات لقياس مدي استفادة الطلاب من المناهج والموضوعات المختلفة التي دراسها الطالب.

امتحانات طلاب الصف الأول والثاني الثانوي هي امتحانات الكترونية في المواد الأساسية، وسوف يتم تصحيحها بشكل الكتروني بدون تدخل أي عامل بشري.

الامتحان اوبن بوك ولكن «لا يجوز اصطحاب كتب ورقية إلى الامتحان» بينما «تتوفر الكتب الرقمية على التابلت» وعلى الطلاب تحميلها قبل الامتحان أو فتحها أثناء الامتحان من خلال الرابط الإلكتروني.

يمكن للطالب أن يستخدم ورقة بيضاء في كتابة الخطوات إذا احتاج الأمر لذلك في بعض المسائل الرياضية والعلمية.

امتحانات المواد خارج المجموع ورقية ومن وضع وتصحيح المدرسة.

إذا تعرض طالب لاى مشكلة تقنية أثناء الامتحان سوف يتاح له امتحان إعادة لاحقا.

تحرص الوزارة على تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا وعلى الطلاب استخدام الماسك الطبي طوال فترة تواجدهم بالمدرسة مع ملاحظة التباعد الاجتماعي.