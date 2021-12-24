معلومات عن مسلسل «تساهيل» لـ بيومي فؤاد بعد عرضه

حقق مسلسل «تساهيل» للفنان بيومي فؤاد، ردود فعل إيجابية، بعد عرضه على منصة «شاهد» منذ 19 ديسمبر الجاري، ونعرض خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن المسلسل:

- استمر تصوير المسلسل أكثر من شهرين.

- توقف تصوير مسلسل تساهيل لأكثر من مرة بسبب فيروس كورونا، والإجراءات الاحترازية.

ميريام فارس ضيفة شرف المسلسل

- ستظهر الفنانة اللبنانية ميريام فارس كضيف شرف في إحدى حلقات المسلسل.

- حققت الحلقات الأولى من المسلسل وخاصة الرابعة، ردود فعل إيجابية فور عرضها.

- يعتبر الفنان بيومي فؤاد الممثل المصري الوحيد بالمسلسل، وتميز بخفة دمه .

العمل يدور في إطار كوميدي

- العمل يدور في إطار كوميدي اجتماعي حول مجموعة من الأشخاص يتعرضون لـ 14 اختبارا.

- أبطال مسلسل «تساهيل»

مسلسل «تساهيل» من بطولة علي السبع، بيومي فؤاد، بدر اللحيد، ريم علي، عهود السامر، محمد الراشد، ومن إخراج رافع حمدي ومن تأليف محمد الراشد، ويشهد العمل مشاركة عدد كبير من نجوم ونجمات الوطن العربي.

- قصة المسلسل

تدور قصة المسلسل الأساسية، حول أبطاله الذين يسعون لكسب 7 ملايين ريال سعودي من رفيق والدتهم الثري، يوافق أربعة أخوة على القيام بـ 14 مهمة يقعون أثناء تأديتها في مواقف مضحكة وأحيانا خطيرة، ويدور في 20 حلقة من خلال دراما اجتماعية كوميدية.

آخر أعمال الفنان بيومي فؤاد

وكان الفنان بيومي فؤاد، قد تعاقد مؤخرًا على المشاركة في بطولة مسلسل «مشوار لحد هناك»، الذى يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، والمقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2022.