«الفنون التشكيلية»: لوحة «رجل من مريوط» معارة إلى المطار من 47 عاما

كشف مصدر في قطاع الفنون التشكيلة، مفاجأة، بشأن لوحة «رجل من مريوط» للفنان المصري العالمي محمود سعيد والتي أثارت الجدل مؤخرا بعد اعتراض الدكتور سمير غريب رئيس جهاز التنسيق الحضاري الأسبق على وجودها في مكان لا يليق بها في المطار بجوار دورات المياه، وطالب «غريب» وزارة الثقافة بإعادتها إلى المتحف.

وكشف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اللوحة معارة من قطاع الفنون التشكيلية منذ عام 1974 إلى المطار أي منذ ما يقارب الخمسين عاما ويتم تجديد إعارتها بشكل دوري.

هل يحق لوزارة الثقافة استعادتها؟

وقال المصدر إن وزارة الثقافة تقوم بإعارة جزء من مقتنيات متاحفها للعرض بالوزارات والمباني الحكومية ومنها مطار القاهرة للتعريف بالكنوز المصرية من لوحات وفنانيها، ويتلخص دور لجان المراجعة الدورية في مراجعة حالة تلك الأعمال أما أماكن عرضها فهو أمر يخص المتخصصين بالمطار.

وتابع، ويحق لوزارة الثقافة إنهاء الإعارة إذا ما رأت اللجان الفنية وجود أي مشكلة فنية تهدد سلامة اللوحة أو تنتقص من أهميتها وهو ما تم بالأمس عقب مناشدة دكتور سمير غريب حيث أوكلت وزارة الثقافة لقطاع الفنون التشكيلية تشكيل لجنة عاجلة لمراجعة وضع اللوحة ودراسة إنهاء إعارتها للمطار.

لوحات محمود سعيد بالملايين

وأشار إلى أن لوحات الفنان العالمي محمود سعيد تباع في المزادات العالمية بأسعار تتجاوز الـ2 مليون دولار وهو من أشهر فناني المدرسة المصرية الحديثة عالميا ووضع لوحة بتلك القيمة دون رعاية أو اهتمام قد تعرضها لمخاطر التلف.

كان الدكتور سمير غريب ناشد وزارة الثقافة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بضرورة إنهاء إعارة لوحة «رجل من مريوط» الموضوعة أمام دورات المياه بمطار القاهرة في صالة واحد بشكل لا يليق باسم الفنان العالمي محمود سعيد ولا قيمة اللوحة.