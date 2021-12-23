فادي خفاجة يتعرض لحادث سير بعد ساعات من مغادرته المستشفى «فيديو»

تعرض فادي خفاجة لحادث سير، أدى لإصابته بمجموعة من الكدمات، بحسب إعلانه قبل قليل، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلا: «الحمد لله رب العالمين، قدر الله وما شاء فعل، عملت حادثة امبارح، وعربية خبطتني.. وحصل شوية كدمات بسيطة».

تفاصيل حادث فادي خفاجة

وأضاف فادي خفاجة: «ربنا سبحانه وتعالى قدر ولطف، أحب أشكر من كل قلبي كل أخواتي وأهلي وأصحابي ومتابعيني اللى كلموني امبارح، سواء على الموبايل أو رسائل واتس أو فيسبوك وسألوا عليا ودعولي.. ربنا يخليكم ليا ومنحرمش منكم أبدا ولا من دعمك يا أغلى الناس.. دعوات المحبين والمخلصين هي اللى نجتني، أشكركم بجد، فعلا حب الناس نعمة كبيرة أوي من ربنا عز وجل».

أزمة فادي خفاجة الصحية

وجاء هذا الحادث، بعد خروج فادي من المستشفى بساعات، فكان نشر صورة له من المستشفى، وكتب عليها: «الحمد لله والشكر لله.. اللي قالي نجمك خفيف والله العظيم صدق».

وكان والده، تعرض لأزمة صحية في شهر أغسطس الماضي، وكتب فادي وقتها على فيسبوك دعاء له: «الراجل ده أبويا.. مجننني وتعبني نفسيا.. ضيَّع عمره في تلات رجالة.. جري يمين وشمال.. عمل اللي يتعمل واللي ميتعملش.. ودلوقتي ساكت خالص.. وأنا كل اللي بتمناه من الدنيا.. اتكلم يا عم السيد.. اتكلم يا عرب.. أبوس جزمتك اتكلم».

وأضاف فادي خفاجة عن والده: «أنا مش عاوز أبويا يموت، أرجوكم ساعدوني، إمبارح أبويا بدأ يخرف ويفقد الوعي وبدأ يدخل في غيبوبة، كلمت الدكتور الجراح بتاعه بقوله أبويا بيموت، رد عليا يقولي أعمله إيه، الدكتور الجراح اللي عمل عملية ملوثة بيقول على العيان بتاعه أعمله إيه!؟، أنا أبويا بيروح مني بسبب أخطاء الأطباء».