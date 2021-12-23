نواب «التنسيقية» يشاركون في جلسة حوارية حول قانون الإجراءات الجنائية

شارك عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الجلسة الحوارية التي نظمها حزب المحافظين، برئاسة المهندس أكمل قرطام، حول مقترح لتعديل قانون الإجراءات الجنائية «قاضي الحريات»، وأدار الجلسة الحوارية، طلعت خليل أمين عام الحزب.

تعديل قانون الإجراءات الجنائية

ومثَّل نواب التنسيقية النائب عمرو درويش، والنائب نادر مصطفى، أعضاء مجلس النواب، كما حضر الجلسة الحوارية مجموعة من رؤساء الأحزاب والشخصيات العامة منهم عمرو الشوبكي نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، وجورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومحمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إضافة إلى ممثلي أحزاب العدل، والتجمع، والإصلاح والنهضة، والمصري الديموقراطي، والدستور.

وفد من التنسيقية يحضر حفل «يونيسف»

كان وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شارك في حفل منظمة اليونيسف بمرور 75 عاما على تأسيسها، الذي حدث برعاية السفير سامح شكري وزير الخارجية، وبحضور هالة السعيد وزيرة التخطيط، ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وعدد كبير من والسفراء والشخصيات العامة.

ضم وفد التنسيقية، النواب أميرة صابر، محمد عبد العزيز، نشوى الشريف، دعاء عريبي، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ويوستينا جورج، وغادة فتحي، ونجوى إبراهيم، أعضاء التنسيقية.