نائب التنسيقية: مصر تطبق أعلى معايير السلامة للحفاظ على صحة العمال

شارك أحمد فتحي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة التضامن الاجتماعي، ضمن وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الجلسة التعريفية بشأن معايير العمل الدولية، التي نظمها مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بالتعاون مع وزارة القوى العاملة.

الحفاظ علي صحة العمال

قال «فتحي» خلال الجلسة، إن الدولة المصرية التزمت خلال الـ8 سنوات الماضية، بالمعايير والقوانين الدولية، للعمل على خلق بيئة آمنة تحمي العامل، كما أنها طبقت أعلى معايير السلامة للحفاظ على صحة العمال.

وأشار وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إلى أن القيادة السياسية حرصت على الكثير من المشروعات القومية العملاقة، التي ساعدت في توفير الآلاف من فرص العمل للعمال، وخفض معدلات البطالة، التي تحفظ توفير حياة كريمة بين العمال.

وأوضح النائب أحمد فتحي، أنه في الوقت التي كان يعاني منها جميع دول العالم، من تداعيات تفشي فيروس كورونا، حرصت الدولة المصرية على تطبيق الإجراءات الاحترازية بين العمال، للحفاظ على سلامتهم، كما أنها وفرت بصرف إعانة للعمالة غير المنتظمة، الذين تضرروا من تفشي هذا الفيروس.

حقوق العمال

وأضاف «فتحي»، أن مجلس النواب عمل على إصدار تشريعات تتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الدولة، وأن المجلس حريص في هذه التشريعات لحفظ حقوق العمال، وتوفير جو مناسب لبيئة العمل، والقضاء على الظواهر السلبية التي من الممكن أن تعترض العمال.