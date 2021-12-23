«المركزي»: مد العمل بمبادرة السياحة وقروض العاملين بها حتى نهاية 2022

قرر البنك المركزي المصري، مد العمل بمبادرة قطاع السياحة وقروض التجزئة للعاملين بالقطاع، حتى نهاية عام 2022.

وقال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، إنه تم الموافقة على مد الاستثناءات الخاصة بالمشاركة في اجتماعات مجالس إدارات البنوك عبر الفيديو أو الهاتف حتى نهاية العام المقبل.

مد استثناءات المشاركة في اجتماعات مجالس إدارات البنوك عبر الفيديو

وأضاف «نجم»، في بيان صادر عن البنك المركزي اليوم، أنَّ ذلك يأتي في إطار تعليمات حوكمة البنوك الصادرة في 23 أغسطس 2011، والكتب الدورية اللاحقة، منها الكتاب الدوري في 17 مارس 2020، والذي صدر ضمن إجراءات البنك المركزي؛ للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وبموجب ذلك الكتاب الدوري، سُمح للبنوك خلال عام الجائحة 2020، بعدم التقيد بالحد الأقصى لعدد مرات مشاركة عضو مجلس الإدارة الواحد عبر الفيديو أو الهاتف، وورد في الكتاب الدوري، عدم اشتراط حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة حضوراً فعلياً.

كما مُدت فترة العمل بتلك الاستثناءات، حتى نهاية العام الحالي، وفقاً لما نص عليه كتاب دوري آخر، صدر في الـ 23 من نوفمبر 2020.