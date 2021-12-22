عوامل تعزز من نجاح الطروحات الجديدة في البورصة.. منها التسعير الجيد

تعد الطروحات الجديدة في البورصة بالوقت الحالي، الذي يشهد فيه العالم حالة من الارتباك الاقتصادي، من أهم وسائل جذب الاستثمارات والمدخرات الآمنة وخصوصاً في ظل ارتفاع معدلات التضخم عالميا وعودة مخاوف الاستثمار بالأصول ذات المخاطر العالية، مع عودة قرارات الإغلاق بسبب القلق من المتحور الجديد لفيروس كورونا «أو ميكرون».

الطروحات الجديدة تساهم في جذب المستثمرين وقال محمود عطا مدير الاستثمار بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، في حديثه الخاص لـ«الوطن»، إن مع التوقعات بزيادة الزخم والمضي قدماً في طرح الشركات الجديدة في سوق مصر والشرق الأوسط خلال العام الجديد، يساهم في النمو الاقتصادي وفتح الطريق إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية نظراً لعملية التنويع التي تضيفها الطروحات بالقطاعات المدرجة.

التسعير والترويج الجيد للطرح

وأوضح عطا، أن هناك 3 عوامل تؤدي إلى نجاح الطروحات الأولية يأتي في مقدمتها التسعير والترويج الجيد يساهمان بشكل كبير في نجاح أي طرح بأسواق المال حيث يعتبر الترويج الجيد والتسعير للطرح بمثابة توضيح لمدى القوة المالية للشركة المطروحة والفرص الاستثمارية المتاحة بها ومدى التطور والنمو لأعمالها.

التوقيت المناسب للطرح

والعامل الثاني هو التوقيت المناسب للطرح، حيث إن اختيار التوقيت المناسب من العوامل الرئيسية التي تهيأ السوق لاستقبال الطروحات الجديدة، وذلك من خلال طريق تسهيل الإجراءات الخاصة بعملية الطرح وإعطاء محفزات قوية للشركات التي تعتزم الطرح.

اختيار القطاعات القوية ماليا

وأشار عطا، إلى أن العامل الثالث يتمثل، في اختيار القطاعات القوية مالياً والمجالات الحديثة التي يبحث عنها المستثمر، وذلك كما حدث في طرح شركة آي فاينانس داخل السوق المصرية وما شهدته من نجاح كبير.

طرح آي فاينانس بلغت قيمة الطرح 5.8 مليار جنيه وتجاوز قيمة الطرح شركة المصرية للاتصالات التي تم طرحها عام 2005 وبلغت قيمة الطرح 5.1 مليار جنيه حيث تم تنفيذ الطرح العام والخاص لشركة أي فاينانس لعدد 417.77 مليون سهم بنسبة 26.10% من أسهم رأسمال الشركة المصدر بسعر 13.98 جنيه للسهم على شريحتين العام والخاص وبقيمة إجمالية بلغت 5.84 مليار جنية أي ما يوازي 371 مليون دولار أمريكي.

وأشار عطا، إلى أنه بالنظر إلى طرح شركة آي فاينانس والذي يعتبر أضخم اكتتاب في تاريخ البورصة المصرية، نجد أن هذا الطرح ساهم في دخول استثمارات أجنبية وعربية حيث تم تغطية الطرح الخاص أكثر من أربع مرات وأكثر من 12 صندوقا أجنبيا وتم تغطية الطرح الخاص أكثر من 61 مرة.

أسواق المال العربية

وتابع عطا، نجد أيضا أن هناك كثيرا من رؤوس الأموال الأجنبية، تدفقت داخل أسواق المال المجاورة، نتيجة الطروحات الكبيرة التي تمت داخل أسواق المنطقة مثل أرامكو ومجموعة تداول داخل السوق السعودية، وأدنوك وفيرت كلوب ومجموعة مالت بلاي داخل أسواق الإمارات.