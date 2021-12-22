البورصة تربح 7.5 مليار جنيه.. ومؤشر «الثلاثيني» يخترق مستوى 11600 نقطة

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الثلاثاء، داخل المنطقة الخضراء، وأغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» على ارتفاع نسبته 0.92%، بعدما أنهى التعاملات عند مستوى 11630.63 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI»، بنسبة 1.19%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2172.05 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، عند مستوى 3203.41 نقطة مرتفع بنسبة 1.16%.

«إيجي إكس 50» يغلق على ارتفاع 1.35%

وصعد مؤشر البورصة متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، بنسبة 1.35%، ليغلق الجلسة عند 2049.88 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات، بلغت قيم التداولات 1.08 مليار جنيه، من خلال التداول على 325.6 مليون سهم، من خلال تنفيذ 42.121 ألف صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 196 سهمًا، إذ ارتفع 100 سهما، فيما انخفض 37 سهما، واستقر 59 سهمًا دون تغيير.

المؤشر «إيجي إكس 30»، يخترق مستوى 11600 نقطة

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30»، نجح في اختراق مستوى المقاومة الرئيسي 11600 نقطة، بفضل الأداء الإيجابي لأغلب الأسهم القيادية مدعوما باتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية؛ الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء المؤشر الرئيسي، واستقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى 11600 نقطة يدعم حركة المؤشر لاختبار مستوى المقاومة الثاني 11700 نقطة، واختراقه يستهدف مستوى 11800 نقطة.

وتوقع عيد، أنه في حالة ظهور عمليات جني أرباح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي وكسر مستوى الدعم الرئيسي، يتجه المؤشر الرئيسي لاختبار مستوى الدعم الثاني 11400 نقطة.

مؤشر «EGX70» يخترق مستوى 2160

وعن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، نجح أيضاً في اختراق مستوى المقاومة الرئيسي 2160 نقطة، مدعوما بصعود الأسهم الصغيرة والمتوسطة واتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم الصغيرة والمتوسطة.

وقال عيد، إنه مع استقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي 2160 نقطة، يؤهله لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي عند 2200 نقطة، مع استمرار الأداء الإيجابي لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة، أما في حالة ظهور عمليات جني أرباح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي قد يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى الدعم الرئيسي مرة أخرى وهو 2160 نقطة.

رأس المال السوقي خلال جلسة اليوم

وفيما يخص تعاملات المستثمرين خلال جلسة اليوم، اتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء بصافي 19.2 مليون جنيه للمصريين، و45.2 مليون جنيه للعرب، فيما اتجهت تعاملات الأجانب للبيع بصافي 64.3 ملايين جنيه، واختتم رأس المال السوقي، تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 742.432 مليار جنيه، بمكاسب 7.5 مليار جنيه.