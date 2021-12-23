السيطرة على حريق محدود بمخزن مؤسسة للتأهيل في الإسماعيلية

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية من السيطرة علي حريق محدود شب في مخزن تابع لإحدى المؤسسات الخاصة للتأهيل السلوكي وعلاج الإدمان، في مدينة الإسماعيلية، مساء اليوم الخميس.

إخطار مدير أمن الإسماعيلية بالحريق

تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من إدارة الحماية المدنية، باندلاع حريق في مخزن تابع لإحدى مؤسسات التاهيل الاجتماعي، بناحية حي «الأسرة»، بدائرة قسم أول الإسماعيلية.

وعلى الفور، دفعت إدارة الحماية المدنية في الإسماعيلية، برئاسة اللواء خالد كامل، بسيارتي إطفاء إلى مكان الحريق، وتم السيطرة عليه بالكامل خلال دقائق.

وقالت مصادر طبية وأمنية إن الحريق لم يسفر عن أي إصابات، فيما يجري رجال الإطفاء والأجهزة المختصة المعاينة اللازمة، لمعرفة سبب الحريق، مرجحين أنه ربما يكون نتيجة ماس كهربائي.

مدير المصحة: لا يوجد أي إصابات أو حالات هرب

وقال إبراهيم خلف، مدير المصحة، إن الحريق تم التعامل معه في البداية بطافيات الحريق لتحجيمه، لحين وصول قوات الدفاع المدني وإخماده بشكل كامل.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» مساء اليوم الخميس، أن الحريق شب في المخزن المخصص للأدوات وبعض المعدات، ولم يسفر عن أي إصابات بين العاملين أو المقيمين في المصحة، مشيراً إلى أنه تم تحرير محضر إداري بالواقعة، لحين العرض على النيابة العامة.

ونفى «خلف» وجود أي حالات هرب، حسبما نشر بعض الأشخاص على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مؤكداً أن جميع النزلاء داخل الدار، ولم يتعرض أي أحد منهم لأي إصابات نهائياً.