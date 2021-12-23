تعرف على جدول امتحانات المرحلة الابتدائية في الإسماعيلية

اعتمد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم الخميس، جداول مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021/ 2022، للمرحلة الابتدائية.

امتحانات الصفوف من الرابع للسادس تبدأ 15 يناير

وقال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلة، إن امتحانات المرحلة الابتدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، ستبدأ يوم 15 يناير 2022 وتنتهي يوم 20 يناير 2022، وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أن إجازة نصف العام الدراسي ستبدأ اعتباراً من يوم السبت 5 فبراير 2022.

وأشار «عجلان»، في تصريحات له قبل قليل، إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية في الاسماعيلية تبدأ يوم السبت 29 يناير 2022، وتنتهي يوم الخميس 3 فبراير 2022.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي

ويؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي في الاسماعيلية الامتحانات السبت 15 يناير في مواد اللغة العربية والتربية الدينية، والأحد في مواد العلوم والمهارات المهنية، والاثنين في مواد الدراسات، والثلاثاء في مادة اللغة الإنجليزية، على أن يكون يوم الأربعاء إجازة رسمية، وفي اليوم التالي الخميس، يؤدي التلاميذ الامتحان في آخر المواد، وهي مادة الرياضيات.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي

ويؤدي طلاب الصف الخامس الابتدائي الامتحانات بدءاً من يوم السبت 15 يناير في مواد اللغة العربية، والأحد في مادة الرياضيات، والاثنين في مواد اللغة الإنجليزية والتربية الدينية، والثلاثاء في مادة العلوم، على أن يكون الأربعاء إجازة رسمية، ويؤدي الطلاب الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية في اليوم الأخير الخميس.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي

ويؤدي طلاب الصف السادس الابتدائي الامتحانات بدءاً من يوم السبت 15 يناير في مواد اللغة العربية، والأحد في مادة الرياضيات، والاثنين في مادة العلوم، والثلاثاء في مادة الدراسات الاجتماعية، على أن يكون الأربعاء إجازة رسمية، وفي يوم الخميس، يؤدي الطلاب الامتحان في مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الدينية.