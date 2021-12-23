محافظ الإسماعيلية يوجه بالتحرك الفوري لرفع أي تجمعات لمياه الأمطار

قال اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، إنه يتابع جهود الأجهزة التنفيذية أولا بأول بالتزامن مع حالة الطقس السيئ التي تضرب الإسماعيلية وبعض المحافظات الساحلية.

وأضاف محافظ الإسماعيلية في تصريحات صحفية خاصة، أن غرفة العمليات الرئيسية على تواصل مدار 24 ساعة مع كافة رؤساء المراكز والقرى والأحياء الثلاث داخل مدينة الإسماعيلية للتدخل الطارئ حال وقوع أي مشكلة.

رفع تراكمات المياه من الشوارع

وقال «بشارة» إنه تابع على مدار الساعات الماضية جهود الأجهزة التنفيذية في رفع تراكمات وتجمعات مياه الأمطار حال وجودها، لعدم التأثير على حركة سير المواطنين والسيارات في الشوارع، وكذا حصر المناطق التي تأثرت بسقوط الأمطار.

وأشار إلى أن رجال حي ثالث الإسماعيلية أزالوا كافة الآثار الناتجة عن سوء الأحوال الجوية بالطريق الدائري ومدخل مدينة الإسماعيلية، فيما قامت وحدات التدخل السريع بالانتشار في الأماكن والبؤر المتوقع تجمع المياه بها، تحسباً لسقوط الأمطار في مراكز التل الكبير والقصاصين وفايد والقنطرة وأبوصوير، ورفع أقصى درجات الاستعداد لمجابهة أزمة السيول والأمطار.

وأكد «بشارة» على أنه شدد على رؤساء المراكز والمدن بمتابعة كافة البلاغات والتحرك بشكل سريع خلال الفترة القادمة، لحين تحسين الأحوال الجوية مع استمرار نشر فرق الطوارئ بأنحاء المحافظة.

طقس متقلب في الإسماعيلية

وشهدت محافظة الإسماعيلية حالة من الطقس السيئ في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بالتزامن مع سوء الأحوال الجوية في بعض المحافظات وانخفاض درجات الحرارة إلى جانب أمطار متوسطة على مدار الساعات الماضية على كافة أرجاء المحافظة.

وشهدت طرق محافظة الإسماعيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، سيولة مرورية علي الطرق السريعة والصحراوية دون وقوع أي حوادث، فيما انتشر رجال المرور على طرق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي والإسماعيلية بورسعيد الزراعي ومحور 30 يونيو وطريق الإسماعيلية السويس الصحراوي، محذرين من السير بسرعات عالية للحد من الحوادث.