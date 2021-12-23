«الإرشاد الزراعي» يشيد بدور «فاو» في تنمية مهارات المرأة الريفية بمصر

أكد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أهمية الدور الذي تقوم به منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو»، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي؛ للمساهمة في تحقيق التنمية الزراعية، وتقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، والسكان الريفيين، وتنمية مهارات المرأة الريفية في كافة قرى مصر، بما يخدم أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030.

تكريم قناة مصر الزراعية والمؤسسات الإعلامية الأخرى

وتقدم «عزوز» بالشكر والتقدير، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى الدكتور عبدالحكيم الواعر المدير العام المساعد للمنظمة، والدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الفاو في مصر، بمناسبة الاحتفالية التي عقدتها المنظمة لتكريم المؤسسات الإعلامية ومن بينها قناة مصر الزراعية التابعة للوزارة، وعدد من الإعلاميين، المتخصصين في مجالات الزراعة والغذاء والبيئة، بمناسبة السنة الدولية للفواكه والخضروات التي أطلقتها «الفاو».

وأشار رئيس قطاع الارشاد الزراعي، إلى أن ذلك يعد تقليدا مهما وتكريما يستحقه الإعلاميون المختصون بقطاع الزراعة، الذين ساهموا بشكل كبير في إلقاء الضوء على قضايا الزراعة والغذاء والبيئة وتغير المناخ والتنوع البيولوجي لنشر الوعي لدى المواطنين.

وأوضح أن التعاون بين منظمة الفاو ووزارة الزراعة، وجهازها الإرشادي والإعلامي، والإعلاميين المتخصصين في الزراعة، يتم على أعلى مستوى من التنسيق، لدعم قضايا التنمية الزراعية، والريفية، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة الإنمائية «SDGs» لتحقيق الأمن الغذائي.

تكريم عدد من الإعلاميين

وتقدم «عزوز» بالتهنئة إلى كل من الإعلاميين: نشأت الديهي، ومتولي سالم، ومحمد أبو عمرة، ومصطفى خلاف، وشعبان بلال، وهناء حماد، وأحمد ممدوح، وحسين معوض، وأحمد عبدالحافظ، وخالد وربي، الذين تم تكريمهم خلال الاحتفال لجهودهم، في تسليط الضوء على قضايا القطاع الزراعي المختلفة وعرض الإنجازات والمشروعات الزراعية.

كما تقدم رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، بالشكر والتحية والتقدير لكل من راوية الدابي، ومحمد موسى مسئولي الإعلام بمكتب المنظمة بالقاهرة، على التنظيم الجيد للاحتفالية، فضلا عن جهودهم للتنسيق والتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.