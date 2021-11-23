«الإرشاد الزراعي» يتفقد الاستعدادات النهائية لمهرجان العسل المصري

تفقد الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، الاستعدادات النهائية لمهرجان العسل المصري، بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة، وذلك قبل ساعات من افتتاحه، المقرر غدًا.

واطمأن «عزوز» على سير العمل والتجهيزات الخاصة بالعارضين والأجنحة الخاصة بهم، مؤكدًا حرص الوزارة على توفير كافة سبل الدعم من أجل إنجاح المهرجان، في دورته الثالثة تحت شعار«ذهب مصر السائل».

100 عارض في مهرجان العسل المصري

والتقى رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، عددًا من العارضين، مشيرا إلى أهمية المعرض، والذي يشارك فيها أكثر من 100 عارض هذا العام، إذ يسهم في فتح فرص تسويقية وتصديرية جديدة للمنتجين، وتبادل الخبرات بين منتجي العسل لخلق فرص للتعاون المشترك، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع كافة المؤسسات الرسمية والأهلية والتنظيمات المحلية والعالمية المهتمة بالصناعات الغذائية، البنوك، المؤسسات العالمية المتخصصة، المجالس التصديرية، وغرفة الصناعات الغذائية، إذ يهدف هذا التعاون إلى تطوير الصناعة والإنتاج المحلي.